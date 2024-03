Carabinieri, va in pensione il Luogotenente Paolo Palmisano

Dopo 40 anni nelle file della "Benemerita" ha lasciato nei giorni scorsi il servizio attivo il Luogotenente Carica Speciale dei Carabinieri Paolo Palmisano. Classe 1964, originario di Martina Franca, coniugato con tre figli, dopo aver prestato servizio all'inizio della sua carriera in Sicilia ed in Toscana, il Luogotenente Palmisano è giunto, nel 1995, in provincia di Treviso e dopo un triennio al Nucleo Operativo della Compagnia del capoluogo della "Marca" è stato assegnato al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Castelfranco Veneto, assumendone il comando nel 2018 e svolgendo, in tale incarico, delicate e rilevanti attività investigative. Il saluto ed il ringraziamento dei colleghi dell'Arma al Luogotenente Palmisano è stato portato dal Comandante Provinciale, Colonnello Massimo Ribaudo, che ha incontrato il valoroso Sottufficiale presso la caserma di via Cornarotta di Treviso.