Pediatria di Castelfranco, servizi ridotti per l'estate: scontro tra Ulss e sindacato

Il sindacato Nursing Up interviene sulla decisione dell’Ulss 2 Marca Trevigiana di spostare alcuni servizi della pediatria di Castelfranco Veneto all’ospedale di Montebelluna, riducendo per il periodo estivo l’attività al San Giacomo di Castelfranco. Una decisione dettata dalla necessità di garantire ferie obbligatorie e turnazione al personale del reparto castellano, dove durante l'estate resteranno comunque in servizio un pediatra, un ginecologo e gli infermieri. Nessuna chiusura quindi ma una riduzione dei servizi al San Giacomo che, fino alla fine del mese di settembre, saranno a disposizione dei cittadini all'ospedale San Valentino di Montebelluna.

Il commento

Un annuncio che Guerrino Silvestrini, responsabile di Nursing Up Veneto, ha colto per puntare il dito contro l'azienda sanitaria trevigiana: «All'ospedale di Castelfranco Veneto, per il periodo estivo, restano attivi nell’ambito pediatrico il punto nascite e la patologia neonatale, a presidio del territorio. Per le altre problematiche pediatriche la cittadinanza viene indirizzata all’ospedale di Montebelluna. Questa scelta da parte dell’Ulss 2 è stata dettata da un numero di accessi pediatrici troppo esiguo a Castelfranco e dalla sofferenza della dotazione organica, a causa della carenza di personale medico e infermieristico. Una situazione che rendeva difficile garantire standard adeguati di qualità e sicurezza, sia per il personale sia per i pazienti, e che ha portato a centralizzare le forze e le risorse umane a Montebelluna. Questa decisione ci vede concordi per quanto riguarda il personale infermieristico, nella misura in cui va a garantire un servizio migliore per i pazienti e una maggiore tutela per il personale che si trova a lavorare in team e a coprire i turni in doppia presenza. Ora però è necessario accompagnare questo processo con un’adeguata comunicazione all’utenza, che altrimenti arriva all’ospedale di Castelfranco convinta di poter ricevere lì la prestazione pediatrica, e invece, deve recarsi a Montebelluna generando disagio e qualche malumore».

Quanto avvenuto nel distretto di Asolo è per Nursing Up l’occasione per rimarcare, ancora una volta, a livello generale la necessità di operare azioni e politiche di valorizzazione del personale: «Va in questa direzione la richiesta che da mesi stiamo portando avanti su scala regionale per stimolare tutte le aziende sanitarie del Veneto a pagare con 50 euro l’ora tutti i professionisti sanitari richiamati in servizio o coinvolti per prestazioni aggiuntive fuori orario istituzionale, così come concordato al tavolo di trattativa regionale il 4 aprile scorso, quale doveroso segnale di riconoscimento per l’impegno, la dedizione e l’elevata professionalità dimostrati quotidianamente sul campo. Gratificare il personale è anche un modo per contenere il fenomeno delle dimissioni e quindi la perdita di know how e competenze infermieristiche altamente qualificate che contribuiscono in modo determinante alla tenuta della sanità pubblica del nostro territorio».

La replica

Alle parole del sindacato ha risposto ai nostri microfoni il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi: «Prima di tutto voglio precisare che non ci sarà nessuna chiusura estiva a Castelfranco Veneto. Si tratta di una riduzione dei servizi già sperimentata l'anno scorso per consentire al personale sanitario di smaltire le ferie estive obbligatorie. Da adesso fino alla fine di settembre resteranno comunque in servizio a Castelfranco Veneto un pediatra e un ginecologo che seguiranno i bambini del nido e del pronto soccorso pediatrico. Per le visite ginecologiche e le gravidanze più complicate i servizi sono stati spostati a Montebelluna ma ottobre contiamo di ripristinarli anche al San Giacomo. Il vero problema - continua il direttore generale - è che mancano pediatri, mentre gli infermieri ci sono. Tra ottobre e novembre dovrebbero arrivare nuove assunzioni grazie a un avviso pubblico che ci permetterà di implementare il personale pediatrico. Sulla comunicazione non adeguata ai cittadini di cui ci accusa Nursing Up rispondo che tutti gli avvisi della riduzione dei servizi sono stati comunicati per tempo tanto più che non si tratta di una novità ma di una scelta fatta anche l'anno scorso e che, fino a due anni fa, vedeva comunque una chiusura alternata dei reparti di Castelfranco e Montebelluna per garantire ferie e riposi di tutto il personale. Sulle paghe delle prestazioni aggiuntive infine - conclude Benazzi -, non è l'Ulss 2 a stabilire le tariffe ma il contratto collettivo nazionale».