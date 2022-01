Il Comune di Castelfranco posticipato il versamento dell'imposta di soggiorno

Un nuovo differimento per il versamento dell’imposta di soggiorno è stato deliberato in questi giorni dalla giunta comunale di Castelfranco Veneto. Una scelta che conferma quella che oramai è, purtroppo una tendenza dettata del perdurare della pandemia e della emergenza socio-sanitaria che ha compromesso il settore turistico e della ricettività. Per questo il Comune ha ritenuto di accordare un’ulteriore proroga sui versamenti cui sono tenuti gli operatori alberghieri della dittà (alberghi, residenze turistico - alberghiere, campeggi, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, locazioni turistiche, bed & breakfast, agriturismi, strutture di turismo rurale). Il posticipo riguarda i versamenti ordinari dell’imposta di soggiorno relativi al 4 trimestre 2021 in scadenza il 16 gennaio 2021 e differiti al 31 marzo 2022.

L’importo della tassa di soggiorno per persona per notte varia da 1 euro a 2 euro (per gli alberghi a 5 stelle). Commenta l’assessore al turismo, Gianfranco Giovine: “Il continuo perdurare della pandemia e dell’emergenza socio-sanitaria confermata almeno fino alla fine di marzo, ci ha spinto ancora una volta a scegliere di differire ulteriormente i versamenti a carico delle strutture alberghiero così da garantire loro una parte di maggiore liquidità utile in questo periodo che, tradizionalmente, è più scarico e quindi meno frequentato da turisti”.