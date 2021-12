Premio letterario Giorgione, al via la sesta edizione

È stata presentata oggi, giovedì 16 dicembre, in conferenza stampa la sesta edizione del Premio letterario Giorgione promosso dalla casa editrice Panda assieme all’associazione culturale Dentro al Centro di Castelfranco Veneto e patrocinato dalla provincia di Treviso e dal Comune di Castelfranco Veneto.

Nato nel 2015 con il nome Premio Prunola e Premio Giorgione Prunola, viene organizzato per scoprire e valorizzare le opere edite e inedite nell’ambito della produzione letteraria italiana, ed anche quest’anno si pone alla ricerca di opere meritevoli che ancora non hanno raggiunto le luci della ribalta.

Moltissimi scrittori di fama internazionale che hanno partecipato alle edizioni precedenti, tra cui Piergiorgio Pulixi, Matteo Strukul, Antonio Fusco, Paolo di Paolo, Paolo Bianchi, François Morlupi, e tanti tanti altri.

Tre le categorie previste per l’edizione 2022:

- Narrativa Edita: per libri editi di narrativa non di genere;

- Narrativa Inedita: per romanzi inediti di narrativa non di genere;

- PandaNoir: per romanzi editi di genere noir, giallo, thriller;

“Ritorna anche quest’anno il premio letterario Giorgione – dichiara il presidente della Provincia e sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon – un appuntamento per la nostra Città e soprattutto per gli scrittori locali che hanno modo di farsi conoscere ed essere letti da una giuria di qualità. L’Amministrazione comunale ringrazia i promotori del concorso, Panda Edizioni e l’associazione Dentro al Centro, e un doveroso ringraziamento anche agli sponsor che supportano non solo il progetto ma anche i vincitori del premio che possono così vedere ripagate le loro fatiche.”

Aggiungono gli organizzatori Alessandro Coppo (Associazione Dentro Centro) e Andrea Tralli (Direttore editoriale Panda Edizioni): "Abbiamo fatto conoscere la nostra amata città di Castelfranco Veneto in tutta Italia, richiamando l'attenzione di migliaia di scrittori e scrittrici che hanno partecipato al nostro concorso letterario, ogni anno, con passione e divertimento. Decine di autori finalisti hanno soggiornato nelle strutture del nostro territorio e hanno visitato la città, gustandone le bellezze... e i suoi prodotti.

Si tratta di un Premio Letterario fuori dagli schemi che si pone come punto di riferimento per la narrativa edita e inedita, per gialli, noir e thriller ed è anche un’occasione culturale per premiare opere effettivamente meritevoli, che abbiano poi il giusto riscontro anche nei gusti del pubblico”.

Conclude l’assessore alla cultura, Roberta Garbuio: “Si conferma un sodalizio ormai collaudato da qualche anno e che, dopo l’interruzione dell’edizione 2021, viene riproposto il concorso letterario che ogni anno acquista maggiore risonanza a livello nazionale. Il periodo pandemico ha avuto pochi effetti positivi, tra questi l’aumento del numero di libri pubblicati, ma soprattutto, l’aumento di libri letti e di persone che, anche a causa delle costrizioni, hanno ripreso questa buona abitudine o si sono avvicinate alla lettura: speriamo che questo sia di buon auspicio per l’adesione al concorso”.

PREMIAZIONE

Per ogni sezione la giuria nominerà al massimo dieci finalisti entro il 15 marzo 2022 e la proclamazione dei vincitori si terrà al Teatro Accademico il 9 aprile 2022.

Narrativa Edita, premi:

1. Primo classificato 2mila euro, targa, premio sponsor.

2. Secondo classificato: mille euro attestato, premio sponsor.

3. Terzo classificato: 500 euro, attestato, premio sponsor.

Narrativa Inedita, premi:

1. Primo classificato: 500 euro, targa, premio sponsor, contratto di pubblicazione con Panda Edizioni.

PandaNoir, premi:

1. Primo classificato Editi: mille euro, targa, premio sponsor.

GIURIA

La Giuria sarà costituita da componenti dell'Associazione Dentro al Centro o loro delegati, componenti della redazione di Panda Edizioni, giornalisti, professori, scrittori e altre personalità direttamente coinvolte e competenti nell'ambito letterario e culturale. La composizione della Giuria sarà pubblicata sul sito web www.premiogiorgione.it, e i suoi componenti saranno presenti alla premiazione finale del Concorso. L'operato della Giuria è insindacabile.

PREMIAZIONE

I finalisti delle rispettive sezioni, massimo 10 per categoria, saranno selezionati entro il 15 marzo 2022.

I vincitori delle tre sezioni saranno proclamati il 9 aprile 2022 a Castelfranco Veneto presso il Teatro Accademico.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, ad esclusione dei componenti della Giuria concorsuale dell'anno in corso, e le candidature dovranno pervenire a Panda Edizioni (Via Borgo Monte Grappa 43, 31033 Castelfranco Veneto) entro il 31 gennaio 2022.

Per la sezione Narrativa Edita e PandaNoir, le opere dovranno essere state pubblicate nell'arco di tempo che intercorre tra il primo di luglio 2019 e il 30 ottobre 2021. Le opere inoltre devono pervenire in diec) copie cartacee, ad esclusione delle pubblicazioni e-book.

Per la sezione Narrativa Inedita, le opere dovranno pervenire in formato sia elettronico sia cartaceo, per quest'ultima forma è sufficiente una copia per titolo. Le opere che partecipano a questa sezione dovranno avere un minimo di 100.000 battute. Invio elettronico all'indirizzo mail premiogiorgione@gmail.com.

Unitamente ai volumi o ai manoscritti, dovranno essere allegati inoltre una sinossi dell'opera inviata, una breve biografia dell'autore, e il relativo modulo di partecipazione al concorso compilato. Tutte le opere dovranno essere scritte in italiano. Ogni Autore può partecipare a più sezioni, con una sola Opera per sezione.