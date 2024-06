R-Estate in Castello 2024, al via la rassegna di eventi estivi di Castelfranco

Oggi, mercoledì 12 giugno si alza il sipario e si accendono i riflettori sull’edizione 2024 di R-ESTATE IN CASTELLO 2024, il ricco programma di eventi culturali estivi organizzato e promosso dall’Amministrazione comunale in grado di soddisfare tutti i palati. Concerti, recital teatrali, cabaret e spettacoli per grandi e piccoli, gratuiti o a pagamento, sul palco o negli angoli più suggestivi della Città del Giorgione.

Il Governo cittadino, in cabina di regia attraverso lo staff dell’Assessorato alla Cultura, ha studiato un ricco cartellone di oltre 50 appuntamenti trovando il pieno supporto e la collaborazione del Conservatorio A. Steffani, del circuito teatrale regionale Arteven e Centorizzonti, della Fondazione Aida Ets, dell’Associazione DentroCentro ma anche delle diverse Realtà frazionali, dell’Associazione Sottosopra, del Coordinamento del Volontariato castellano e del tessuto culturale cittadino.

Si parte mercoledì 12 giugno alle ore 21 con l’esibizione musicale Tango…y nada mas! proposta dal musicista Alberto Mesirca & Friends ed organizzata dall’Associazione DentroCentro. Un’apertura di stagione offerta alla cittadinanza nel segno del ritmo del tango argentino in cui la musica di Mesirca sarà accompagnata dai sinuosi movimenti dei ballerini della scuola di danza Senor Tango. Una decina di giorni dopo si entra nel vivo, sempre in piazza Duomo con l’Ensemble di sassofoni del Conservatorio Steffani.

Il calendario avrà il suo cuore nel mese di luglio e sino al 5 agosto, proseguendo poi con il programma di eventi di SOTTOSOPRA (da maggio ad agosto 2024, i giovedì, venerdì e la domenica 17.00-24.00 ai giardini sud-ovest del Castello), con la riconfermata rassegna teatrale nelle Frazioni e nei quartieri di IN SCENA CON NOI, con le LETTURE AD ALTA VOCE per bambini e ragazzi e LIBRI IN CASTELLO (da giugno a settembre in collaborazione con la Biblioteca Comunale) e con l’atteso PALIO DEL CASTEL D’AMORE che animerà la Città dal 6 all’8 settembre.

Il programma

Mercoledì 12 giugno ore 21.00 | Piazza Duomo

Associazione DentroCentro

TANGO…Y NADA MAS!

Alberto Mesirca & Friends

Venerdì 21 giugno ore 21.00 | Piazza Duomo

Conservatorio “A. Steffani” e Associazione DentroCentro

ENSEMBLE DI SASSOFONI STEFFANI

Luis Lanzarini, direttore

Mercoledì 26 giugno ore 21.00 | Piazza Duomo

Conservatorio “A. Steffani”e Asosciazione DentroCentro

Ieri, oggi, domani…

CLARICANTO IN CONCERTO, Coro interprovinciale di clarinetti

Mercoledì 3 luglio ore 21.00 | Giardino Teatro

Conservatorio ”A. Steffani”

QUASI ACUSTICO, SIMONE ZANCHINI

Domenica 7 luglio ore 19.00 | Piazza Giorgione

CENTORIZZONTI Fantasmagorie

“LA BATTAGLIA DEI CUSCINI”

Compagnia il Melarancio

Martedì 9 luglio ore 21.15 | Giardino Teatro Acc.

Conservatorio “A. Steffani”

SHERMAN IRBY 4et featuring Willie Jones III

Castelfranco Veneto jazz Festival

Mercoledì 10 luglio ore 21.15 | Teatro Acc.

Conservatorio “A. Steffani”

NORMA WINSTONE vocals

e GLAUCO VENIER, piano

Castelfranco Veneto Jazz Festival

Giovedì 11 luglio ore 22.00 | Piazza Duomo

Conservatorio “A. Steffani” e

Associazione Dentro Centro

“NADA MAS FUERTE” Mauro Ottolini e Vanessa Tagliabue Yorke

Castelfranco Veneto jazz Festival

la notte blu del jazz

Venerdì 12 luglio ore 21.15 | Giardino Teatro

Conservatorio “A. Steffani”

DEEE DEE BRIDGEWATER QUARTET “We Exist!”

Castelfranco Veneto Jazz festival

Sabato 13 luglio ore 21.15 | Giardino Teatro

Conservatorio “A. Steffani”

LYDIAN SOUND ORCHESTRA

Castelfranco Veneto Jazz Festival

Martedì 16 luglio ore 20.30 | Piazza Duomo

Gli Alcuni – Teatro

“AIRSHIP PIRATE” con teatro Moro

(per bimbi 5/10 anni)

Mercoledì 17 luglio ore 21.00 | Giardino Teatro

“MAMMA HO PERSO L’AURELI”

Con Emanuela Aureli

Spettacolo in collaborazione con Arteven

Venerdì 19 luglio ore 20.00 | Dentro il Castello con

partenza dal giardino del Teatro

Aná- Thema teatro

Spettacolo itinerante “ODISSEA, L’AVVENTUROSO VIAGGIO DI ULISSE”

Mercoledì 24 luglio ore 21.00 | Giardino Teatro

RAFFAELLO CORTI

Aka Faccestamagia in

UNO SPETTACOLO CHE MI VEDREI

Spettacolo in collaborazione con Arteven

Venerdì 26 luglio ore 21.00 | Giardino Teatro

TURISMO DELLE ORIGINI – una festa trevisana

Spettacolo del Gruppo Folkloristico Trevigiano

In collaborazione con l’Associazione Trevisani nel mondo

Sabato 27 luglio ore 21.00 | Giardino Teatro Acc.

Teatro delle Arance

BETONEGHE D.O.C.

Di e con Le Betoneghe

Martedì 30 luglio ore 21.00 | Giardino Teatro

SENZA SKEI

con CARLO & GIORGIO

Venerdì 2 agosto ore 21.00 | Giardino Teatro

Fondazione Aida Ets

BRODWAY EXPRESS - Febbre da musical

Lunedì 5 agosto ore 20.30 | Giardino Teatro

Gli Alcuni – Teatro

I MUSICANTI DI BREMA (per bimbi di 3/8 anni)

con Polpetta e Frollino