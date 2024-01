Castelfranco, sei posti letto per i senzatetto nel palazzetto dello sport

Nei primi giorni dell'anno nuovo e, in uno scenario internazionale sconvolto da guerre e oppressioni, un gruppo di cittadini residenti a Castelfranco Veneto ha dato vita a un nuovo rifugio per dare ospitalità alle persone meno fortunate e senza dimora.

«Riteniamo importante essere attenti alle situazioni di difficoltà e marginalità, forse meno evidenti, che interrogano anche la nostra comunità locale - spiegano dall'associazione "Cittadini Ovunque" e dal Coordinamento volontario della Castellana -. Ci sono state segnalate diverse persone (una dozzina) che, in questo periodo invernale peraltro particolarmente rigido, non possono godere, come noi, di una casa calda e accogliente. Recentemente, al Park Appiani di Treviso, è morto un immigrato che pure aveva lavoro e permesso di soggiorno ma non aveva dove abitare. La comunità di Treviso si è mossa ed è nato un movimento coordinato di volontari che si stanno facendo portavoce del problema. Per questo motivo, anche a Castelfranco, abbiamo deciso di agire e stiamo organizzando una ospitalità notturna di fortuna, presso i locali parrocchiali del palazzetto dello sport». Una bella storia di solidarietà in risposta agli avvenimenti di Santa Maria del Sile a Treviso dove alcuni residenti hanno avviato una raccolta firme per cacciare il parroco che aveva deciso di accogliere in chiesa i senzatetto. A Castelfranco Veneto la parrocchia del Duomo con don Claudio hanno subito messo a disposizione i locali del palazzetto adibito a dormitorio oltre che quelli della locale mensa. Ne sono stati ricavati sei posti letto. La prima notte sono stati accolti due cittadini stranieri, regolari in Italia e attualmente impiegati, ma senza la possibilità di avere una casa propria. Gli ospiti possono entrare dalle 20 alle 21, tutte le sere, trovando ad accoglierli un pasto caldo. Alle 7 del mattino viene servita la colazione, alle 8 le porte del rifugio notturno vengono chiuse fino alla sera. Il servizio è ovviamente gratuito e sostenuto da un'importante rete di volontari che, in questi primi giorni dell'anno, si è mobilitata per dare un aiuto concreto a chi è più in difficoltà.