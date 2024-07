Rotonda del Barbesin, protocollo con la Regione: «Fine lavori prevista per l'estate 2025»

Regione Veneto, Veneto Strade spa e Comune di Castelfranco Veneto uniscono le forze per la riqualificazione dell’incrocio tra la Postumia, via Montebelluna di Salvarosa e via del Commercio che vedrà la realizzazione della rotonda del "Barbesin".

Venerdì 12 luglio, in municipio a Castelfranco, la firma del protocollo d'intesa alla presenza della vicepresidente regionale Elisa De Berti, del sindaco Stefano Marcon, del consigliere regionale Nazzareno Gerolimetto, del direttore generale di Veneto Strade, Giuseppe Franco e del responsabile gestione rete Anas Veneto, Ettore de la Grennelais. L'atteso progetto era stato avviato già sul finire del 2020 con l’opera inserita successivamente nel programma triennale amministrativo dei Lavori pubblici. Superata la fase istruttoria con il via libera lo scorso maggio del Consiglio comunale, l’iter è passato per la firma dell’accordo di programma tra Veneto Strade e Amministrazione comunale, fase che di fatto precede la presentazione e successiva approvazione del progetto esecutivo ed il via dei lavori. La rotatoria del “Barbesin” avrà un costo di 1 milione 870mila euro (di cui 115mila riservati per l’acquisto di alcune aree da espropriare) finanziati per 1 milione dalla Regione Veneto attraverso Veneto Strade e la partecipazione di Anas, 700mila euro provenienti dalle sanzioni semaforiche e destinate a Veneto Strade e 170mila euro dal Bilancio comunale. L’intervento di fatto è il nuovo step del programma amministrativo della Giunta Marcon per snellire il traffico nella trafficata Circonvallazione, migliorando la sicurezza viaria e l’impatto ambientale per una nuova e concreta risposta tanto ai Cittadini della zona e del Territorio, quanto ai veicoli e mezzi di trasporto che si spostano in particolare lungo la direttrice est-ovest. La rotatoria avrà una un diametro di 52 m con un anello rotatorio di 9 metri oltre ad una banchina di 1 metro. ed andrà a sostituire l’attuale impianto semaforico a servizio del traffico nelle due direttrici e dei quadranti in cui sono presenti attività commerciali e ricettive. Ad arricchire la rotatoria, che nel suo interno porterà arredo urbano con un nuovo biglietto da visita della Città, verrà realizzata sul lato est una corsia ciclo-pedonale, le rampe.

I commenti

«Grazie al progetto, che ha visto la sinergia tra Regione del Veneto, Veneto Strade, Anas e Comune, sarà eliminato un impianto semaforico e costruito un sottopasso ciclopedonale a favore dell’utenza debole della strada - ha annunciato la vicepresidente De Berti -. L'opera gode di un finanziamento di un milione di euro da parte di Regione e Anas, messo a disposizione attraverso Veneto Strade, in quanto insistente su una “viabilità di rientro”, ovvero una strada regionale che sarà riclassificata come statale. La parte rimanente di 870mila euro vede, invece, un accordo tra Comune e Veneto Strade. La nuova Infrastruttura genererà effetti positivi anche sullo snellimento del traffico e sulla riduzione dell’inquinamento, a beneficio di residenti e pendolari che ogni giorno percorrono la Postumia, soprattutto tra Vicenza e Treviso».

«Una nuova promessa che ci apprestiamo a mantenere - conclude il sindaco Stefano Marcon - Risolti i nodi in zona San Pio X e Bella Venezia, con il traffico ora scorrevole, con il nuovo accordo con la Regione andiamo a porre la soluzione risolutiva all’incrocio del Barbesin. Andremo a realizzare una rotatoria che agevolerà i cittadini di Salvarosa, quanti si recano nella zona commerciale ma soprattutto il traffico di passaggio. Un occhio di riguardo lo porremo poi anche a quanti scelgono la bici per spostarsi, con un sottopassaggio realizzato nel pieno della sicurezza. Ringrazio il vicepresidente regionale, De Berti che con costanza è al nostro fianco alla ricerca di soluzioni infrastrutturali ed il consigliere regionale, Nazzareno Gerolimetto nostro privilegiato interlocutore nei diversi ambiti della Regione».