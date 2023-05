Lutto all'Ipsia Galilei di Castelfranco Veneto, addio a Salvo Calloni

Da 2019 insegnava all'Ipsia Galilei di Castelfranco Veneto, di via Avenale, come docente di laboratorio tecnico ed elettronico: sognava di diventare insegnante di ruolo ma la sua vita e le sue aspirazioni sono state travolte da un male incurabile contro cui ha combattuto per due anni. Si è spento nella serata di mercoledì Salvo Calloni, 44 anni: la notizia della sua scomparsa ha scoperto i suoi studenti ma anche gli altri insegnanti.

"Caro Salvo, ti sei mosso tra di noi quasi in punta di piedi" hanno scritto i colleghi di lavoro in un messaggio di cordoglio "sempre presente ma senza gridarlo e concentrato sui tuoi ragazzi, per i quali sei stato un sicuro e amato riferimento. Abbiamo apprezzato i tuoi modi sempre garbati, la tenacia di chi sapeva impegnarsi nonostante tutto e la dignità con cui hai affrontato quest’ultimo periodo. Ci consideriamo fortunati per averti conosciuto ed aver condiviso un comune tratto di strada. Addio Salvo. I tuoi colleghi".

Il funerale si è svolto oggi, sabato 13 maggio, a Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna.