Riaperto il centro diurno ATTIVAmente del centro Sartor

Dopo la lunga pausa della pandemia, ha ufficialmente riaperto le porte al pubblico il centro diurno ATTIVAMENTE del Centro Servizi alla Persona “Domenico Sartor” di Castelfranco Veneto. Il Centro offre un servizio assistenziale diurno per over 65 con demenza, supportando le famiglie del territorio attraverso l’erogazione di prestazioni assistenziali, sanitarie e riabilitative finalizzate al contenimento e al rallentamento del decadimento cognitivo. Accreditato dalla Regione Veneto, può accogliere 15 persone ed è attivo tutto l’anno nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.30 alle 17, a esclusione delle festività del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio. Con la riapertura del centro diurno ATTIVAmente, che va ad affiancare e supportare anche il servizio “Ad Personam” – prestazioni di cura e assistenza a domicilio dedicate agli anziani –, il Centro Sartor amplia quindi l’offerta al territorio, mettendo a disposizione delle famiglie della Castellana le proprie risorse e competenze.

Il Centro Diurno ATTIVAmente fonda il suo modello di cura sull’approccio relazionale e sulla personalizzazione dei progetti individuali, ponendo l’attenzione anche all’accompagnamento e alla formazione dei caregiver, che sono i principali alleati dell’équipe nel processo di intervento. Il progetto di cura di ogni ospite viene quindi costruito sulla sua biografia e su un modello assistenziale con un approccio non farmacologico, che si sviluppa con attività finalizzate a contenere e rallentare il decadimento cognitivo e promuovere il benessere della singola persona attraverso la stimolazione cognitiva individuale e di gruppo, l’attività motoria e terapia occupazionale e attività ricreative e di socializzazione. Oltre a prendersi cura della persona affetta da decadimento, ATTIVAmente supporta i familiari, coinvolgendoli nella costruzione del progetto assistenziale e fornendo loro gli strumenti per stare accanto al proprio caro e gestire eventuali disturbi del comportamento. La famiglia viene informata e condivide gli obiettivi con l’équipe di cura, trovando un supporto importante per ridurre il carico assistenziale. Il Centro dispone di un ampio e luminoso soggiorno, una cucina e una sala da pranzo, una zona riposo, una sala attività, un ambulatorio infermieristico e un bagno assistito. All’interno della stessa struttura sono collocate due sale formazione e una zona biblioteca.