Un successo di pubblico per l'evento Regioni d'Europa a Castelfranco Veneto

Una Piazza Giorgione piena fino a tarda sera tra artigianato, prelibatezze enogastronomiche, musica dal vivo e sano intrattenimento per i giovani. Questi gli ingredienti principali delle prime due serate dell'evento Regioni d'Europa. Un binomio, quello tra amministrazione e organizzatori, che ha reso anche la terza edizione un vero successo.

La manifestazione è un viaggio itinerante con molte tappe: partito dalla Lombardia, concluderà il Tour 2022 proprio con la tappa di Castelfranco Veneto. Una scelta non casuale ma che premia invece proprio la lungimiranza dell'amministrazione e la sua disponibilità nell'accogliere l'evento. Grazie a Regioni d’Europa è arrivato in città un mondo di gusto e spensieratezza, per tutti coloro che vogliono passeggiare, ammirando l'artigianato e gustare nuovi cibi, bevendo magari anche delle ottime birre. Tra dolce e salato poi, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ancora due giorni quindi per i visitatori attesi da tutto il Nord Italia, per abbinare la visita culturale della bellissima Castelfranco, a quella di Regioni D’Europa. Imperdibile ad esempio il Duomo di Castelfranco, ottimo punto di partenza per addentrarsi tra le vie colorate e storiche del centro.

L'iniziativa è un progetto realizzato da Apeca e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA ASCOM. L’ingresso alla mostra-mercato è sempre gratuito e libero, dalle ore 9:00 fino alla mezzanotte di lunedì 31 ottobre.