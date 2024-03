Teatro Accademico monumento nazionale, depositato l'emendamento alla Camera

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, anche il Teatro Accademico di Castelfranco Veneto potrà essere finalmente dichiarato monumento nazionale. Ad annunciarlo sono i deputati trevigiani della Lega Dimitri Coin e Ingrid Bisa che, in questi giorni, hanno depositato un emendamento per l’Aula alla Camera dei Deputati, in programma per la votazione la prossima settimana.

«Promuovere l’arte e la cultura, preservando il patrimonio artistico veneto, devono essere priorità - spiegano i deputati del Carroccio -. Non solo per formare ed educare al bello le future generazioni, ma anche per il ruolo vitale che questo palcoscenico ha per lo sviluppo turistico ed economico del territorio, accogliendo visitatori e artisti da tutto il mondo. Finalmente il Teatro Accademico otterrà il riconoscimento che merita».