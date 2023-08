Testi sessisti nelle canzoni, annullato il concerto del rapper Nicky Savage

l concerto di Nicky Savage, in programma per l'11 settembre prossimo alla Playa Loca di Castelfranco Veneto, non si farà. Lo ha deciso la direzione della discoteca, che aveva messo in cartellone l'appuntamento con il rapper in occasione della festa studentesca (che invece si terrà regolarmente). La decisione è stata presa oggi 31 agosto dopo che sul web sono sorte forti polemiche sull'evento, in particolare sull'opportunità di invitare un simile artista dopo le polemiche per i testi delle sue canzoni, giudicati violenti e sessisti.

Sul caso di Nicky Savage era intervenuto anche il parroco di Godego don Gerardo Giacometti, che aveva scritto un vero e proprio appello: «Non è sufficiente quello che è capitato a Palermo e a Caivano nei giorni scorsi per rendersi conto della desolazione che lambisce la vita dei nostri ragazzi? Inorridiamo per le violenze di gruppo, per la brutalità con cui si consumano, per il cinismo con cui si irridono le vittime e non ci rendiamo conto dei messaggi farneticanti di cui sono interpreti alcuni personaggi, uno dei quali è ospite ad una festa di fine estate qui in zona. E voi ragazzi meritate di meglio. La violenza ha radici lontane e diffuse, la banalità del male è quella di chi lo respira senza avvertirne il pericolo, di chi ne trascura l'allarme pensando appartenga a gente bigotta. Condivido le preoccupazioni dei genitori che si stanno allertando, quelle di chi sta lottando con i propri figli per dire di no, quelle di chi ostinatamente cerca di indicare orizzonti diversi. Forse ci si può divertire ugualmente. Forse si può ancora cambiare qualcosa».

Critico sull'opportunità di invitare il rapper in occasione di una festa studentesca era stato anche il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon. Da parte sua la direzione del locale ha fatto sapere che l'artista in questione è molto noto e fa decine di concerti in tutta Italia. «I giovani conoscono molto bene le sue canzoni e non è certo una serata a Castelfranco a cambiare le cose». Però la serata di Nicky Savage è saltata.