Castelfranco Veneto, il Comune acquista trattorini e trinciasementi per i campi da calcio

Sono stati consegnati oggi ai presidenti delle associazioni sportive castellane i 5 attrezzi che il Comune ha acquistato per la. Manutenzione dei campi in gestione nel territorio. Si tratta di 4 trattorini - 3 destinati al Giorgione Calcio rispettivamente per lo stadio ed i campi da calcio di Bella Venezia e Sant’Andrea ed uno al Calcio Salvaronda per il campo sportivo della frazione - ed un trinciasementi destinato al San Floriano calcio per il campo sportivo della frazione.

Commenta l’assessore allo Sport, Franco Pivotti: “Come ogni anno, anche quest’anno il Comune ha destinato una somma per l’acquisto di attrezzature per la manutenzione del prato erboso in sostituzione di quelli ora in dotazione che sono oramai vetusti. Quest’anno, avendo maggiori disponibilità, lo stanziamento è più sostanzioso, pari a 30mila euro, sperando che simili risorse possano essere stanziate anche per i prossimi anni”. Conclude il sindaco, Stefano Marcon: “La consegna dei libretti dei trattori è anche l’occasione per ringraziare le associazioni sportive locali del grande lavoro compiuto, spesso a titolo gratuito. E’ anche la conferma di quanto l’amministrazione comunale, pur con risorse risicate, ritenga importante il contributo dato dalle realtà sportive locali, in particolare nei confronti delle giovani generazioni. La scelta dell’amministrazione è sempre stata quella di conservare la formula dell’affidamento della gestione degli impianti alle associazioni, anziché a privati, così da poter contenere le tariffe e facilitare l’accesso a tutti”.

Alla consegna erano presenti Orfeo Antonello, presidente del Giorgione Calcio, il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon, l’assessore allo Sport, Franco Pivotti, Angiolino Bertollo e Gianni Luisetto, presidente e segretario del Salvarosa Calcio, Bruno Maragno e Sergio Marchesan, vicepresidente e dirigente del Calcio San Floriano.