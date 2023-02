Allarme truffe, l'Arma incontra gli anziani per sensibilizzarli

Nel pomeriggio di martedì 14 febbraio, nell'ampio e accogliente auditorium del centro culturale "Bordignon" di Castelfranco Veneto, organizzata dalla Cooperativa sociale "L'Incontro" e dall'Amministrazione comunale, il comandante della locale Compagnia Carabinieri, Maggiore Enrico Zampolli, ha svolto una conferenza, a cui hanno partecipato circa 150 persone, tutte di età superiore ai 65 anni, con i quali sono stati trattati argomenti legati alle truffe ai danni di anziani. L'Ufficiale dell'Arma ha affrontato tematiche riguardanti le modalità più frequenti, attraverso le quali vengono commessi tali odiosi reati, proprio perché ai danni di vittime deboli, che spesso trovano in persone senza scrupoli gli autori di questi delitti.

Il Maggiore Zampolli ha sottolineato l'importanza del sostegno da parte dei famigliari a favore degli anziani che vivono soli, così da farli sentire parte attiva di una comunità, in grado di fornire loro aiuto e cura. Quello realizzato al centro "Bordignon" si colloca in un ciclo di incontri con gli anziani di sensibilizzazione sul fenomeno delle truffe ai danni di fasce deboli, che la Compagnia di Castelfranco Veneto proseguirà anche nei prossimi mesi, dopo la recente indagine che, il 31 gennaio scorso, ha portato all'arresto di un soggetto di Vedelago dedito alle truffe del cosiddetto "falso incidente stradale", bloccato dai militari dell'Arma castellana in flagranza di rapina in abitazione, ai danni di una pensionata di Conegliano.