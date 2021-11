Castelfranco Veneto premia gli studenti meritevoli con nuove borse di studio

Ben 9.000 euro, sono quelli stanziati dal Comune di Castelfranco Veneto per la nuova edizione delle borse di studio comunali per l’anno scolastico 2020/2021. Con l’iniziativa il Comune intende assegnare 30 borse di studio del valore di 300 euro ciascuna, da conferire agli studenti castellani meritevoli che hanno concluso con ottimi voti la scuola secondaria di 1° grado e la scuola secondaria di 2° grado.

Più nello specifico, sono previste 10 Borse di studio per gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di 1° grado con una votazione finale 10/10 con lode o 10/10 e che si sono iscritti a qualsiasi tipo di scuola secondaria di 2° grado o professionale per l'anno scolastico 2021/2022 e 20 Borse di studio per gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di 2° grado con una votazione di 100/100 con lode o 100/100. Le domande dovranno esser presentate entro il 20 dicembre 2021.

Commenta l’assessore all’Istruzione, Franco Pivotti: “Dopo l’interruzione dello scorso anno in cui, a causa del periodo pandemico il Comune ha preferito destinare in accordo con le scuole risorse per circa 10mila euro per materiale didattico per i corsi di recupero, quest’anno ritornano le borse di studio, pensate per dare un piccolo premio a tutti quegli studenti che, con il loro impegno, hanno concluso la scuola secondaria di 1° grado o la scuola secondaria di 2° grado con il massimo dei voti. A loro le congratulazioni da parte dell’amministrazione e l’augurio per un futuro roseo e pieno di soddisfazioni in campo scolastico e lavorativo”.

Qualora le richieste superino il numero previsto si stilerà una graduatoria sulla base della certificazione ISEE. Qualora invece tutte le borse di studio non vengano assegnate, si provvederà all’assegnazione per studenti delle classi intermedie degli Istituti superiori, su segnalazione da parte delle Istituzioni scolastiche cittadine, per particolari meriti scolastici, sportivi, sociali. L’ufficio competente ripartirà la somma di 300 euro a disposizione per ciascuna borsa di studio, attraverso una graduatoria fino ad esaurimento del fondo previsto in 9.000 euro complessivi.