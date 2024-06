/ Via Ospedale

Guardia medica a Castelfranco Veneto, sede provvisoria in ospedale

Il maltempo dei giorni scorsi ha allagato anche la sede della Continuità assistenziale, ex Guardia Medica, di via Ospedale. L'Ulss 2 ha deciso di creare una sede provvisoria per i prossimi giorni all'ospedale San Giacomo