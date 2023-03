Mura di Castelfranco, iniziati i lavori: «Obiettivo cammino di ronda»

Ponteggi allestiti, cantiere aperto per i lavori di restauro delle mura del Castello, realizzazione e messa in sicurezza del cammino di ronda nel tratto tra la torre Civica e la torre del Giorgione.

I lavori

La porzione di cinta muraria oggetto dell’intervento corrisponde al recinto del quadrante nord-est, il quartiere "Montebelluna" che prende il nome dall’omonimo vicolo. Il tratto ad est delle Mura ha un’estensione di 120 metri di cui circa 90 sono quelli interessati essendo la rimanente parte inglobata nell’Hotel. 45 metri sui 60 totali quelli oggetto di intervento nel lato Nord. I lavori, dopo gli opportuni consolidamenti e verifiche strutturali, prevedono di rendere percorribili gli antichi camminamenti di ronda di entrambe le cortine che risalgono a fine XV secolo nel contesto di alcune opere di miglioramento attuate dalla Serenissima. L’accesso al camminamento superiore avverrà attraverso la scala già esistente all’interno della torre del Giorgione ed il percorso verrà messo in sicurezza con la posa di opportuno parapetto e passerelle. L'intervento, curato dai progettisti della società di ingegneria, Foppoli Moretta e Associati e dall'architetto Filippo Antonello, ha un costo complessivo di 1 milione 290 mila euro finanziati per 880mila euro con il contributo del Ministero della Cultura. La consegna è prevista in 300 giorni.

Il commento

«Siamo impegnati su molti fronti e numerosi sono i cantieri prossimi al via - conclude il sindaco Stefano Marcon - le mura cittadine, biglietto da visita della nostra Città, hanno un’attenzione tutta particolare. Con soddisfazione abbiamo dato il via ai lavori che non solo daranno nuova vita al manufatto ma, per la prima volta, permetteranno al pubblico di percorrere parte del cammino di ronda per una vista inedita di Castelfranco Veneto che sarà aperta alla Comunità per una nuova attrattiva rivolta a visitatori e turisti».