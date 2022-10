Altro scossone politico a Castelfranco, si è dimesso l'assessore Roberto Filippetto

Il passo indietro era stato preteso da alcuni consiglieri della Lega. Il sindaco Stefano Marcon: «Continuerò ad avvalermi del suo supporto in ambito provinciale. Lo ringrazio pubblicamente per la sua collaborazione e gli rinnovo la mia stima sia personale che professionale». A breve il via ad un rimpasto in Giunta