Maltempo: a Castelfranco Veneto chiusi asili e scuole di ogni ordine e grado

La pesante ondata di maltempo che ha colpito la Castellana ha spinto il sindaco Stefano Marcon ad optare per un'ordinanza con cui si stabilisce la chiusura, per la giornata di venerdì 17 maggio, tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il primo cittadino ha diffuso un video in cui invita i cittadini a non scendere negli scantinati, stare ai piani superiori, mettendo in sicurezza beni essenziali e spegnere gli impianti elettrici. «Chiedo di pazientare, la situazione è drammatica» ha detto Marcon.

"Visti gli avvisi di criticità idrogeologica ed idraulica emanati dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto" si legge "e da ultimo il n. N. 42 / 2024 del 17 maggio 2024 con il quale è stato dichiarato lo stato di allarme per criticità idraulica e idrogeologica nei Comuni rientranti nella circoscrizione VENE E e viste le prescrizioni emanate dal suddetto Centro in pari data con le quali si invita a prepararsi alla gestione di eventuali fenomeni emergenziali; Vista la nota del Prefetto di Treviso Prot. N.0039283 del 16/05/2024; CONSIDERATO che la grave situazione metereologica che renderà difficile la circolazione stradale ed il mantenimento di idonee misure di sicurezza per il raggiungimento dei plessi scolastici da parte dei mezzi del servizio pubblico e dei mezzi privati, oltre che del personale docente e non docente; RITENUTO di disporre la presente ordinanza di sospensione delle attività scolastiche; VISTI gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; ORDINA la sospensione delle attività degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, comprese le scuole paritarie, materne e asilo nido, per il giorno 17 maggio 2024".