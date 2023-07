Fognatura e acquedotto, al via i lavori in via Colombo a Salvarosa

Il cantiere fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e realizzato grazie alla fattiva collaborazione con ATS, si pone come obiettivo il miglioramento della qualità del servizio idrico integrato per rendere il territorio sempre più sostenibile. Grazie, infatti, al rinnovamento delle reti, si potrà garantire un servizio di fognatura privo di acque parassite che migliorerà la capacità di depurazione dell’impianto e condotte di acquedotto che garantiranno la somministrazione di acqua buona, sicura e controllata. L’intervento di progetto relativo alla fognatura nera prevede la realizzazione della condotta principale e gli allacciamenti alle utenze private in Via Colombo e presso gli imbocchi di Via Montebelluna di Salvarosa, Via dei Carpani e Via Capitello, per una lunghezza totale di 1.100ml circa, con recapito finale nella condotta di Borgo Treviso. I lavori previsti garantiranno l’allacciamento fognario a circa cento nuovi Abitanti Equivalenti che potranno collettare i reflui sull’impianto di depurazione di Salvatronda. L’intervento di progetto relativo all’acquedotto prevede la ricostruzione mediante un’unica condotta di tutte le linee esistenti lungo Via Colombo, da Borgo Treviso fino agli imbocchi di Via Montebelluna di Salvarosa, Via dei Carpani e Via Capitello, per una lunghezza totale di 1.050ml circa, e la completa ricostruzione di tutti gli stacchi e di tutti gli allacciamenti alle utenze, con la realizzazione dei relativi pozzetti di alloggio contatori.

«L’estensione della rete fognaria nei nostri 52 comuni soci è uno degli obiettivi prioritari della nostra azienda – dice il presidente di ATS, Fabio Vettori – Il cantiere di Castelfranco Veneto permetterà un sensibile miglioramento del servizio, della tutela dell’acqua depurata e quindi dell’ambiente che rappresenta uno dei punti di richiamo turistico più importante della zona».

Il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon, ha aggiunto: «Il nuovo collettore fognario e l’ammodernamento della condotta acquedottistica sono frutto della stretta collaborazione e della fattiva sinergia fra la nostra amministrazione e Ats. Siamo certi che i cittadini sapranno apprezzare quanto si sta facendo in termini di miglioramento delle infrastrutture idriche, del servizio e di tutela

del nostro territorio».