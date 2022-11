"Non più fiori sull'asfalto", a Castelfranco il ricordo delle vittime della strada

Erano in alcune centinaia a Castelfranco Veneto, di fronte al Palasport, per la fiaccolata in memoria delle vittime della strada, di cui domani, 19 novembre, ricorre la giornata mondiale. Presente anche il sindaco Stefano Marcon, con altri primi cittadini della Castellana. Al termine letti i nomi delle 65 vittime della strada da inizio 2022