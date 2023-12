Protesta per assicurare la dad alla compagna, Zaia: «Questo è spirito di comunità»

«Sono rimasto molto colpito dalla storia di Elena e dal suo deciso desiderio di voler disporre della didattica a distanza per le attuali difficoltà a frequentare la scuola in presenza a causa della malattia. Sta dimostrando una grande forza d’animo e determinazione, un vero esempio che ha saputo suscitare anche nei suoi compagni un singolare spirito di comunità. Nell’augurare a lei ogni bene insieme alla soluzione rapida del percorso della sua richiesta, desidero ringraziare il direttore generale Marco Bussetti e i professionisti dell’Ufficio scolastico regionale che, in maniera pragmatica e rapida, sono riusciti ad affrontare il problema, dando subito una prima risposta e pianificando una serie di iniziative che possano portare la studentessa a disporre della dad». Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, interviene sul caso dell’allieva dell’Istituto Tecnico Agrario Sartor di Castelfranco Veneto che ha trovato eco in seguito alla richiesta di poter sfruttare la didattica da remoto nel periodo di cura che sta attraversando.

«La Regione non ha diretta competenza in merito all’organizzazione scolastica – prosegue il Governatore -. Ciò nonostante continueremo a seguire l’evolversi di questa vicenda e di ogni vicenda simile. Il mondo della scuola, infatti, deve essere sensibile a queste istanze ed essere in grado di fornire ai ragazzi che stanno seguendo percorsi di cura tutti gli strumenti possibili per non venire meno alle lezioni, anche utilizzando le opportunità tecnologiche da remoto».