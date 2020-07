Malattia incurabile, il sorriso di Catia si spegne in Canada a 59 anni

Con profonda tristezza la famiglia di Catia Fregonese ha annunciato il decesso della donna morta al Princess Margaret Hospital di Toronto, in Canada, il 12 luglio 2020, dopo una coraggiosa lotta contro le malattie cardiache e il cancro. Aveva 59 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I suoi genitori, Bernardina e Raffaele, sono originari del Comune di Fontanelle. Nata e cresciuta a Toronto, Catia soffriva fin dalla nascita di una condizione cardiaca che l'aveva costretta in passato a numerosi interventi chirurgici e a un trapianto di cuore nel 2018. Era una stella splendente, ottimista e altruista, ricordano i familiari. Devota alla sua famiglia e ai suoi amici, trovava grande piacere nel passare del tempo con loro, sempre pronta a donarsi agli altri. «Catia sarà ricordata per la sua gentilezza, generosità e umorismo» racconta oggi chi aveva avuto la fortuna di incontrarla. La famiglia ha voluto esprimere pubblicamente un ringraziamento al dottor Samuel Saibil e allo staff di oncologia del Princess Margaret Hospital che ha fatto di tutto per lei, oltre al dipartimento congenito e di trapianti del Toronto General Hospital e a tutti gli altri numerosi medici, infermieri e personale che facevano parte del suo viaggio. Catia ha donato il suo corpo alla ricerca medica in un ultimo splendido gesto di altruismo e generosità. Catia lascia nel dolore della scomparsa il marito Alex Settino, i figli Chris (con Jesse), Alanna (con Robbie), i nipoti James, Sophia, Lyric e Kaden, i genitori, parenti e amici. La famiglia ha deciso di organizzare una cerimonia funebre privata nei prossimi giorni in suo ricordo.