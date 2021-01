Cavalcavia di San Giuseppe, al via i lavori per la terza corsia

Inizieranno entro 30 giorni i lavori per la terza corsia di accumulo sul cavalcavia di San Giuseppe all’intersezione con via Bernardi e, con l’allargamento della parte finale del cavalcavia, la realizzazione di un percorso ciclopedonale da via Albertino da Corona fino a via Paludetti.

Sono stati conclusi in questi giorni alcuni interventi di manutenzione ad opera del settore Lavori pubblici del Comune di Treviso. Al Parco “Bosco del Respiro 2” è terminata la risistemazione delle aiuole, sostituite da un’unica striscia di terreno oltre alla riqualificazione dell’intera pavimentazione danneggiata dalle radici degli alberi (costo 9mila euro). Nella stessa area sono stati piantumati 23 nuovi alberi. È in via di completamento, invece, l’allestimento dell’area giochi al Parco Uccio dove sono già state installate due altalene (di cui una con cestello) e due giochi a molla (costo circa 8mila euro). Lungo la Castellana rqualificate le testate di accesso ai marciapiedi dalle vie laterali per consentire un più agevole transito delle persone con disabilità o mobilità limitata. Manutenzione completata in molte "strade bianche" di Treviso con 31 interventi dall’Alzaia a Sant’Antonino. A San Liberale è stata realizzata una rampa di collegamento fra via Lazio e via Mantiero. Infine, inizieranno entro 30 giorni anche i lavori di realizzazione del cappotto esterno della scuola “Mantegna” di Sant’Angelo. Verranno inoltre riorganizzati gli spazi esterni della scuola media “Serena” per renderla facilmente accessibile e sicura con un’area di accoglienza dotata di una nuova pavimentazione.

«Con l’inizio dei lavori a San Giuseppe si va a concretizzare un’opera fortemente voluta dai cittadini - sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Sandro Zampese - Ringrazio i consiglieri comunali di zona che hanno partecipato all’iter progettuale. I lavori saranno coordinati con i lavori della realizzazione della nuova fognatura di Alto Trevigiano Servizi. Di particolare importanza sono anche i lavori di manutenzione delle strade bianche che ci hanno visti intervenire in tutti i quartieri» conclude l'assessore.