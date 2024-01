101 candeline alla “Casa di Soggiorno Prealpina”: tanti auguri alla signora Olimpia!

Nata a Guía da Angelina e Gelindo Pederiva, la signora Olimpia è la primogenita di cinque fratelli di nome Martino, Claudia, Orlando e Leída, con i quali ha condiviso un’infanzia serena e tranquilla. A 14 anni ha iniziato molto giovane a lavorare a Valdobbiadene: galeotto fu il lavoro, perché lì ha conosciuto il suo futuro marito, Angelo, e futuro padre del loro unico figlio, Renzo, nato nel 1949. L’anno successivo il lavoro ha portato il consorte in Svizzera, dove lei lo ha raggiunto 8 anni dopo insieme al loro bambino. Grande appassionata di cucito e lavoro ai ferri, Olimpia ha lavorato a lungo in un calzaturificio e anche nel Paese d’oltralpe ha trovato un’occupazione nello stesso settore. Dopo una lunga vita di impegno e sacrifici, la coppia è riuscita ad acquistare una casa a Valdobbiadene, dove sono tornati finalmente in pianta stabile nel 1975. Il 1994 è stato un anno molto difficile per Olimpia, che ha dovuto affrontare il lutto dei suoi fratelli e anche del suo amato Angelo. Rimasta vedova, la signora ha continuato a vivere nella casa acquistata con grande fatica sulle splendide colline Unesco, fino al 2017, quando è entrata nella grande famiglia della “Casa di Soggiorno Prealpina”. Qui Olimpia si distingue tutt’oggi per il grande entusiasmo con cui partecipa alle attività del servizio educativo e per la sua passione sconfinata per il gioco della Tombola. Nonostante un altro importante lutto nel 2022, quando ha perso l’unica sorella rimasta in vita, la signora non si è lasciata abbattere ed è amata dalla direzione, dal personale e dai residenti per la sua forza d’animo, riassunta nel suo motto: “bisogna andare avanti, la vita continua nonostante tutto".

«Tutti noi - dirigenza e collaboratori - porgiamo i nostri migliori auguri alla signora Olimpia, ospite ormai affezionata della “Casa di Soggiorno Prealpina” e grande amante delle nostre attività educative” dichiara l'Amministratore Delegato del Gruppo Prealpina, Giuseppe Franceschetto. “La sua tenacia e la sua risata contagiosa sono fonte di ispirazione per tutti noi».