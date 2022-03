Cavaso del Tomba: al via le opere per 2 chilometri di reti fognarie e di acquedotto

I chilometri da realizzare saranno 1,9 per un investimento di 890 mila euro. È un’opera di importanza strategica quella che Alto Trevigiano Servizi si prepara a inaugurare nei prossimi giorni a Cavaso del Tomba. Le vie interessate dai lavori saranno via e vicolo Monte Ortigara e via Vettorazzi, dove l’azienda di servizio idrico integrato intende realizzare le nuove condotte fognarie e di acquedotto con l’obiettivo di consentire a quanti più cittadini possibili di allacciarsi alle reti e con un vantaggio ambientale notevole in un’area, la Valcavasia, a forte attrattiva turistica.

Il dettaglio delle opere è il seguente.

In via Monte Ortigara saranno realizzati 1,4 chilometri di rete idrica e fognaria, mentre nell’omonimo vicolo i metri di tubature da posare saranno 150. In via Vettorazzi la lunghezza delle nuove condotte sarà di 370 metri. Tutti gli interventi prevedono il rifacimento dei nodi idraulici in corrispondenza degli incroci stradali e di tutti gli allacciamenti sui tratti di strada interessati dai lavori con alloggiamento dei pozzetti al limite delle proprietà private così come prevede il regolamento di Ats.

Le lavorazioni, che prenderanno il via a breve, prevedono la chiusura della circolazione stradale a tratti a seconda delle fasi di lavorazione. Inoltre, per non creare disagio a turisti e visitatori della zona, nei fine settimana e nei giorni festivi gli scavi saranno chiusi, in modo da aprire totalmente la sede stradale al traffico veicolare in completa sicurezza.

La durata del cantiere è prevista in 9 mesi.

“La realizzazione del sistema fognario e, quindi, il miglioramento di quello depurativo, significano una maggiore tutela dell’ambiente, del terreno e delle acque superficiali – spiega il presidente di Ats, Fabio Vettori – Non meno importanti sono le opere per le reti idriche che consentono di adeguare costantemente l’efficienza del servizio di distribuzione di acqua potabile. Con questo intervento Ats conferma la sua missione che è quella di rendere il servizio idrico integrato sempre più moderno in tutta l’area dei 52 comuni soci”.

“I cantieri in via Monte Ortigara e via Vettorazzi sono un passo importante verso la sempre maggiore valorizzazione e tutela del territorio – aggiunge il sindaco di Cavaso del Tomba, Gino Rugolo – La collaborazione con Ats va in questo senso, nella consapevolezza che un ambiente dotato di infrastrutture efficienti ha potenzialità che non solo vanno a beneficio dei cittadini, ma anche di turisti e visitatori”.