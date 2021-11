Alle Cave di Vittorio Veneto un corso di guida sicura per i giovani

La sicurezza stradale prima di tutto. Ben 70 studenti delle classi quarte e quinte dell’Ipsia di Vittorio Veteto nei giorni scorsi hanno partecipato ad una lezione speciale dedicata alla guida sicura presso la pista "Alle Cave" di Vittorio Veneto. Matteo Bobbi, commentatore ufficiale di Sky Sport Formula Uno e pilota automobilistico ha spiegato ai giovani, attraverso esempi pratici, l’importanza del posizionamento del guidatore in auto e l’importanza dei tempi di reazione in caso di frenata: essenziali per salvaguardare pedoni e più in generale vite umane.

Il consigliere comunale Gianni Varaschin, alla luce di diversi incidenti accaduti nell’ultima settimana a Vittorio Veneto ha ribadito l’importanza della sicurezza stradale e della formazione dei ragazzi. "Formazione necessaria e importantissia visti i sinistri avvenuti anche a Valdobbiadene (3 nel giro di due giorni)" ha poi commentato il consigliere regionale Tommaso Razzolini. La mattinata dedicata alla guida sicura ha visto anche un momento sociale con la consegna di una cospicua donazione all’AIPD Marca Trevigiana da parte dell’azienda CRX78, organizzatrice dell’evento e società di abbigliamento del motorsport con sede a Sacile (PN) che nel pomeriggio ha anche presentato la nuova linea estiva 2022.