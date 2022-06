Cenere e Hook, in via di guarigione le due tartarughe ferite

Sono state prese in cura dal dottor Marco Martini e dallo staff dell'ambulatorio veterinario San Carlo, le due tartarughe ferite sono in via di guarigione. Oggi il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra si è recato nell’ambulatorio che ha sede nel comune ed ha potuto vedere i miglioramenti dei due esemplari di Caretta Caretta.

La storia di Cenere aveva emozionato moltissime persone in questi giorni: colpita da un’elica ora ha un carapace provvisorio. Sta meglio ed è curata e sorvegliata attentamente dallo staff del dottor Martini, insieme ai volontari del Cestha di Marina di Ravenna. E poi la vicenda di Hook che aveva inghiottito un amo, rischiava di morire ma è stato operato. Non solo, stanno crescendo in sicurezza anche le piccole tartarughine di palude "emys orbicularis" salvate da morte sicura e prese in cura dalla figlia del dottore Martini. Appena saranno cresciute verranno liberate nel loro habitat naturale.

«Vedere dal vivo questi animali è stato davvero suggestivo - conclude il sindaco Della Pietra - ma la cosa che più mi ha colpito della visita all'ambulatorio, è stata la percezione forte e chiara dell’amore che tutte le persone al suo interno provano per gli animali e per quello che fanno. E ancora di più se possibile, la reciprocità dello stesso:era evidente e palpabile anche l’amore delle tartarughe per Marco ed il suo staff».