Centenario della Grande Guerra: a Montebelluna una pergamena di benemerenza

Domenica era presente anche l’assessore Maria Bortoletto, in rappresentanza del Comune di Montebelluna, a Udine già “Capitale della Guerra" dove è avvenuta la consegna della Pergamena "Albo d'Oro" per l'intensa attività svolta in occasione del Centenario della Grande Guerra. La cerimonia, organizzata dal coordinamento delle Associazioni d'arma del Friuli-Venezia Giulia per l'Albo d'oro della Grande Guerra, ha visto la partecipazione del sindaco di Udine, Pietro Fontanini, e decine di rappresentanti di municipi e associazioni che si sono spese per tenere viva la memoria di una guerra che ha coinvolto milioni di persone.

Tra queste anche Montebelluna, come spiega l’assessore Maria Bortoletto: “Oltre a promuovere eventi iniziative di spessore storiografico, Montebelluna ha concluso il periodo delle celebrazioni con l’inaugurazione del MeVe, il Memoriale Veneto della Grande Guerra, aperto proprio il 3 novembre 2018. Un polo fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Montebelluna che ha voluto creare un luogo che non fosse solo un museo ma uno spazio in cui poter vivere, interpretare e conoscere la storia dell'ultimo secolo a partire dai primi del '900 ad oggi e che, proprio attraverso la conoscenza della storia, vuole promuovere una cultura della pace”.