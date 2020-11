Nonna Emma Gallina compie 100 anni

Il prossimo 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, festeggerà il secolo di vita: a tagliare questo traguardo sarà Emma Gallina. Originaria di Biadene di Montebelluna, nonna Emma, classe 1920, ha trascorso la sua lunga vita tra Falzè di Trevignano e Treviso. Rimasta vedova in giovane età, ha cresciuto con sacrificio e dedizione due figli, quattro nipoti ed ora si gode i quattro adorati pronipoti Emma, Emiliano, Bianca ed Isabella, che riempiono di gioia le sue giornate e per i quali, ancora oggi, non lesina carezze e teneri consigli.

«Invidiabile -sottolineano i famigliari- perché arriva a questa meta in ottima salute, con una presenza ed una lucidità ammirevoli, circondata dall’affetto di familiari, amici e di tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerla. Buon compleanno Nonna Emma, altri cento di questi anni!». Nonostante l'anzianità i famigliari ci riferiscono che Nonna Emma ha una certa dimestichezza con la tecnologia ed è una fedele lettrice di Trevisotoday. Dalla redazione i più affettuosi auguri di buon compleanno.