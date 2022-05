Centri estivi, Treviso aiuta le famiglie in difficoltà

Il Comune di Treviso prosegue nell’azione di sostegno e supporto alle famiglie residenti in città che, quest'estate, iscriveranno i loro figli a centri estivi e camp sportivi attraverso i contributi per la frequenza dei minori da 0 a 17 anni.

Le agevolazioni

I requisiti per ricevere il contributo sono la residenza nel comune di Treviso di minore e genitore richiedente, possesso di attestazione Isee 2022 con valore inferiore a 20mila euro e frequenza di centri e camp di Treviso. I minori portatori di handicap ai sensi della legge 104 del 92 potranno frequentare centri estivi anche in altri comuni nel caso non trovassero posto a Treviso e per le famiglie non ci sarà l'obbligo di presentare l'attestazione Isee. L'iniziativa si aggiunge a quella dell'istituzione dell'Albo comunale dei centri estivi e camp sportivi 2022 a cui hanno aderito 32 enti per un'offerta complessiva di 38 sedi. Il contributo viene concesso a rimborso della spesa sostenuta per un massimo di 3 settimane, secondo i seguenti criteri: alle famiglie in possesso di attestazione Isee 2022, in corso di validità, dal valore uguale o inferiore a 7mila euro, sarà assegnato un importo a copertura totale della spesa sostenuta per un massimo di 3 settimane esclusivamente per la frequenza di uno dei centri estivi o camp sportivi inseriti nell'albo comunale 2022. Alle famiglie di minori portatori di handicap verrà assegnato un importo a copertura totale della spesa sostenuta per un massimo di 3 settimane di frequenza di centri estivi ubicati a Treviso o anche in altri Comuni nel caso in cui non abbiano trovato posto nei centri o camp cittadini. Non viene richiesta l’attestazione Isee, ma il contributo potrà essere erogato fino ad un massimo di 110 euro a settimana. Alle famiglie in possesso di attestazione Isee 2022 in corso di validità, con valore compreso tra 7mila e 10mila euro verrà assegnato un contributo di 50 euro a settimana a frequentante per un massimo di tre settimane per la frequenza di centri estivi di Treviso inseriti o non inseriti nell'albo comunale. Il contributo massimo potrà essere di 150 euro; alle famiglie in possesso di attestazione Isee 2022, in corso di validità, con valore compreso tra 10mila e 15mila euro sarà assegnato un contributo di 45 euro a settimana a frequentante per un massimo di tre settimane. Il contributo massimo potrà essere quindi di 135 euro. Alle famiglie in possesso di attestazione con valore compreso tra 15mila e 20mila euro sarà assegnato un contributo di 40 euro a settimana per un massimo di 3 settimane. Il contributo massimo potrà essere quindi di 120 euro.

Il commento

«Il Comune continua ad essere al fianco delle famiglie - conclude l'assessore all’Istruzione Silvia Nizzetto -. Sarà un’estate piena, di socialità, ricca nell’offerta ma che ci vede anche a sostegno delle famiglie per dare la possibilità a tutti di vivere l’esperienza dei centri estivi. Oltre all’Albo, che prevede prezzi calmierati e qualità, riteniamo importante sostenere le famiglie e i ragazzi prevedendo contributi per le settimane di frequenza». Per ulteriori informazioni consultare il sito del Comune di Treviso.