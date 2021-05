Estate fruttissimi: al via i centri estivi di Vittorio Veneto

Sono aperte le iscrizioni ad "EstateFruttissimi", i centri estivi organizzati dal Comune di Vittorio Veneto. Il nome con il quale è stata battezzata l’edizione 2021 si deve al fatto che l'assemblea generale dell'Onu ha dichiarato il 2021, anno internazionale della frutta e della verdura. «Quale migliore occasione dunque - spiega l'assessore alle Politiche scolastiche, Antonella Caldart - per sensibilizzare i bambini sull’importanza della frutta e della verdura nell’alimentazione umana, sulla sicurezza alimentare, sulla salute e sugli obiettivi di uno sviluppo sostenibile. Per questo motivo abbiamo progettato il centro estivo attorno al tema della frutta e della verdura e lo abbiamo intitolato "EstateFruttissimi"».

Sono tre le fasce di età alle quali il servizio è dedicato: dal 5 al 27 luglio i bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia, dal 7 giugno al 30 luglio gli alunni della scuola primaria e dal 7 giugno al 30 luglio i ragazzi della scuola secondaria di primo e seconda grado, per i quali l’attività in programma è stata invece battezzata "ViVi Vittorio". Per i bambini della scuola dell’infanzia, le iscrizioni online, si apriranno sul sito del Comune di Vittorio Veneto alle ore 21 di sabato 15 maggio e si concluderanno a mezzanotte della successiva domenica 23 maggio. I genitori degli alunni della scuola primaria potranno invece iscrivere i propri figli. sempre online sul sito del Comune, a partire dalle ore 21 di sabato 15 maggio e fino alla mezzanotte di mercoledì 19 maggio. Identica procedura on line anche per i ragazzi della scuola secondaria, che potranno essere iscritti dalle 21 di sabato 15 maggio alla mezzanotte di venerdì 4 giugno 2021. Tutte le informazioni relative agli orari, ai turni di frequenza, alle regole igienico sanitarie adottate e ai costi del servizio sono disponibili sul sito del comune di Vittorio Veneto dal quale è possibile anche scaricare il libretto informativo.