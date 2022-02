Covid, da martedì 1° marzo cambiano gli orari dei centri vaccini

L’Ulss 2, alla luce della riduzione della domanda di vaccinazioni anti Covid legata all’elevata percentuale di persone che hanno completato il ciclo vaccinale, ha deciso di riorganizzare i Centri vaccinali da martedì 1° marzo. Prevista la chiusura definitiva del Vax point di Vedelago (Nido Integrato “La Tartaruga”) e una rimodulazione di giorni e orari di apertura degli altri centri, che di domenica non saranno più attivi. Questi, a partire dal 1° marzo, i nuovi orari dei Vax Point per la vaccinazione anti-Covid delle persone dai 12 anni in su:

VILLORBA , dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. ASOLO , lunedì dalle 14 alle 20 martedì, mercoledì e giovedì dalle 8 alle 14, sabato dalle 8 alle 20.

, lunedì dalle 14 alle 20 martedì, mercoledì e giovedì dalle 8 alle 14, sabato dalle 8 alle 20. SAN VENDEMIANO , dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, sabato dalle 8 alle 20.

, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, sabato dalle 8 alle 20. ORMELLE, sabato dalle 8 alle 20.

Gli orari di apertura per la vaccinazione dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni sono invece i seguenti:

VILLORBA , mercoledì e sabato dalle 14 alle 19.

, mercoledì e sabato dalle 14 alle 19. ASOLO , sabato dalle 14 alle 19.

, sabato dalle 14 alle 19. SAN VENDEMIANO, sabato dalle 14 alle 19.

Il piano di recupero

L'Ulss 2 ha avviato in questi giorni anche il Piano di recupero per le vaccinazioni non Covid per le quali saranno riservate disponibilità presso i Vax Point di Asolo, San Vendemiano, Ormelle e Hub di Villorba. Il recupero riguarderà in particolare:

Richiami di difterite/tetano/pertosse/polio e morbillo/parotite/rosolia/varicella per i nati dal 01/01/2015 al 31/12/2016

Seconda dose di papilloma virus e richiami di difterite/tetano/pertosse/polio e Meningococco tetravalente per i nati dal 01/01/2008 al 31/01/2008

Vaccinazione contro il papilloma virus per i nati dal 01/01/2009 al 31/12/2010

Vaccinazioni contro l’Herpes Zoster, le polmoniti e meningiti da Streptococco Pneumoniae e il tetano per i nati dal 01/01/1956 al 31/12/1957

Le persone interessate ai suddetti recuperi vaccinali riceveranno un invito da parte del Dipartimento di Prevenzione con tutte le informazioni utili all’appuntamento per la vaccinazione. Sarà eventualmente possibile richiedere di spostare o disdire l’appuntamento inviando una mail all’indirizzo dedicato, indicato nella lettera.