Centro Ascolto Melograno, 90 utenti seguiti negli ultimi due anni

Compie due anni con numeri da record il "Centro Ascolto Melograno" attivato dalla omonima organizzazione di volontariato in collaborazione con la Parrocchia di Cessalto e la Caritas Diocesana. Dal marzo 2021 ad oggi il servizio coordinato dalla Dottoressa Valentina Busato ha seguito circa 90 utenti per un totale di 270 colloqui individuali con un'età dei fruitori variabile dai 9 ai 90 anni, provenienti da tutto il comprensorio Opitergino-Mottense ed alcuni anche dalla vicina provincia di Venezia.

Ma facciamo un po' di storia: si era ancora in piena pandemia quando nel corso di un'emergenza non solo sanitaria, ma anche economica e sociale, veniva riscoperta la figura del parroco, forse nel tempo un po' trascurata, sia come guida religiosa che come punto di riferimento per le numerose situazioni di disagio che si erano venute a creare. Fu allora che Don Mauro Gazzelli, Arciprete di Cessalto, resosi conto che spesso le sole virtù teologali non sono sufficienti a prendersi cura del prossimo facendo fronte a problematiche che riguardano personalità diverse come quelle dell'adolescente, dell'adulto o dell'anziano, decise di chiedere aiuto all'Organizzazione di Volontariato Il Melograno, la quale, in collaborazione con la Cooperativa Provinciale Servizi e della Caritas diede vita al Centro Ascolto Melograno il quale offre supporto psicologico alle persone in difficoltà. Si tratta di un servizio totalmente gratuito il cui costo grava completamente su Il Melograno che ha deciso di riversarvi le risorse acquisite dal cinque ×mille oltre a mezzi propri e recentemente anche un aiuto da parte del Comune di Cessalto che ha riconosciuto l'importanza sociale di un tale presidio sul territorio.

Anche ora che l'emergenza Covid sembra almeno in parte rientrata l'attività del Centro Ascolto prosegue inalterata come ci spiega la psicologa coordinatrice Dottoressa Valentina Busato: «Se nei primi tempi le persone si rivolgevano a noi soprattutto per problematiche attinenti l'elaborazione del lutto ora il campo d'azione spazia un po' in tutti i segmenti delle nostre comunità. Si va dalla scuola per problemi di orientamento scolastico ma anche di bullismo e cyberbullismo, alla famiglia per le conflittualità di coppia e/o genitori-figli, all'età anziana per l'insorgere della demenza. Non mancano neppure le difficoltà relazionali in ambito lavorativo o addirittura sportivo, si tratta insomma di un carico lavorativo non certo leggero ma che ci permette di mettere a frutto tutte le nostre competenze ed esperienze e grazie al quale stiamo programmando con Il Melograno una serie di conferenze che si terranno nel mese di maggio attinenti ai temi di maggior impatto sociale che abbiamo riscontrato in questi due anni». Ricordiamo che al Centro Ascolto si accede per appuntamento telefonando al 335-4405299.