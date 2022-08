Nuovo centro commerciale Canova: «Darà lavoro a 220 persone»

Mercoledì 31 agosto aprirà le porte il nuovo centro commerciale "Canova", realizzato dal Gruppo Alì dopo un intenso lavoro di rigenerazione urbana nelle vicinanze dell'aeroporto di Treviso.

L'intervento restituisce fruibilità ad un’area commerciale dismessa da oltre un decennio, qualificando l’ingresso a Treviso anche da chi proviene dall’omonimo aeroporto. Saranno sei gli esercizi commerciali di altrettanti noti brand che, in un ambiente progettato per avere il minor impatto ambientale possibile, daranno lavoro a ben 220 persone. Un palinsesto di eventi accompagnerà le prime settimane di apertura tra animazione per bambini, concerti di tribute band, DJ set e dirette radio, cooking show, happy hour, insieme a tanti omaggi e offerte speciali.