Il ministro della famiglia Bonetti al Centro della Famiglia di Treviso

Nella serata di ieri, 3 settembre, la Ministra alla Famiglia Elena Bonetti ha visitato il Centro della Famiglia di Treviso e ha illustrato ai professionisti che vi lavorano e ad alcune famiglie impegnate a servizio della comunità locale le linee progettuali del Family Act e i motivi che muovono le progettualità a favore della famiglia e della natalità.

«Da 45 anni questa bellissima realtà è luogo di formazione, di accompagnamento e di cura per le famiglie, fino anche alla consulenza finanziaria. È un attivatore di impegno sociale e civile - ci tiene a sottolineare la Ministra alla Famiglia Elena Bonetti a margine dell’incontro -, è un consultorio con una varietà di professionisti della cura, ed è anche un’impresa sociale che lavora alla promozione del benessere e delle relazioni, potendo contare anche sulla ricchezza di esperienza del volontariato. Luoghi ed esperienze come questa rispondono alla domanda fondamentale a cui la politica è direttamente chiamata - continua Bonetti -: restituire prospettiva, riabilitare l’atto di coraggio che le persone fanno nel proiettarsi al futuro. Per questo è fondamentale investire nei processi di comunità. Per questo con il Family Act abbiamo voluto riconoscere, prima volta nella storia del Paese, la famiglia come soggetto di contribuzione sociale. È la scelta di una direzione chiara per le politiche familiari, da troppo tempo attesa. È la scelta di una politica che ritorna ai suoi fondamenti, l'insostituibile bene relazionale che è la comunità».

«Un incontro estremamente significativo nel quale abbiamo raccolto, con piacere, l'apprezzamento ed il riconoscimento per le nostre progettualità - ha detto il direttore del Centro della Famiglia Adriano Bordignon - e abbiamo ricevuto assicurazioni anche sull’applicazione dell'Assegno Unico per la Famiglia, già approvato all'unanimità alla Camera, per il prossimo anno».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Siamo molto soddisfatti di questa visita - ha aggiunto Bordignon - perché il riconoscimento istituzionale per la qualità del nostro lavoro con le famiglie e per le famiglie ci dà uno stimolo a continuare questo impegno a favore della comunità trevigiana. Siamo anche molto rasserenati per la conferma dei tempi in merito all'attivazione dell’Assegno Unico che per il 2021 prevede per ogni figlio tra zero e 21 anni un contributo economico a sostegno del reddito familiare e per dare valore all’importante lavoro educativo, di cura e promozione che svolgono ogni giorno i genitori. Una misura che si pone poi dentro una cornice ben più vasta è strutturata che è quella del Family Act che crediamo possa cambiare il futuro del Paese».