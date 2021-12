Al Centro della Famiglia torna il panettone solidale per rinnovare l’accoglienza

In vista delle prossime festività, il Centro della Famiglia di Treviso promuove una speciale raccolta fondi per supportare “Rinnoviamo l’accoglienza”, progetto volto a rendere più accoglienti e funzionali gli spazi di incontro e socializzazione della sede di via S. Nicolò 60 dedicati a bambini, coppie e famiglie. L’iniziativa è promossa in collaborazione con Fraccaro Spumadoro, Taffarello, Cantina La Tordera e con il supporto dell’IMOCO Volley.

Partecipare è semplice. Con una donazione anche di soli dieci euro, i sostenitori riceveranno un panettone da 750 grammi a scelta tra classico o con gocce di cioccolato, realizzato con un impasto speciale a ridotto contenuto di zuccheri. Prodotto in esclusiva da Fraccaro, realtà castellana attiva dal 1932 nella produzione artigianale di specialità dolciarie, il tipico dolce natalizio è contenuto in un’originale confezione regalo in carta riciclata offerta dalla ditta Taffarello di Carbonera. Un pensiero da gustare o da donare ad amici o, per le aziende, a dipendenti e clienti che premia la generosità. Infatti, quanti volessero sostenere l’iniziativa con venti euro, riceveranno in aggiunta una bottiglia di Asolo Prosecco Superiore DOCG della Cantina La Tordera.

Infine, grazie alla partnership con IMOCO Volley, società pallavolistica femminile di Conegliano, con la prenotazione di due panettoni, a fronte di una donazione di dieci euro ciascuno, in omaggio un biglietto nominativo per assistere alle partite delle campionesse mondiali di pallavolo in programma a gennaio 2022 per il torneo italiano di Serie A1. Un’opportunità che raddoppia con la prenotazione di tre panettoni, premiata con ben due biglietti. Le persone e le aziende che sosterranno l’iniziativa potranno beneficiare di agevolazioni fiscali.

Per prenotare un panettone Fraccaro via mail, contattare il Centro della Famiglia, scrivendo una email a segreteria@consultoriotreviso.org, o telefonicamente al numero 0422.582367. Per richiedere, invece, più panettoni e vincere i biglietti nominativi per le partite dei big match di serie A1 dell’IMOCO Volley in programma a gennaio 2022, compilare il modulo di prenotazione al link.