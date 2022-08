Centro infanzia Umberto I: «Le rette annuali non saranno aumentate»

Le rette annuali del centro per l'infanzia "Umberto I" non subiranno aumenti nonostante i gravosi costi che hanno avuto importanti conseguenze sul bilancio. A dirlo è il presidente Battiloro in merito all’aumento delle rette riscontrato in molti centri della Marca.

«Da una recente indagine Uripa (Unione Regionale istituzioni pubbliche e private) le scuole d’infanzia hanno subito un aumento dei costi, da gennaio a luglio, di 18 euro al mese - dichiara Domenico Battiloro - dalla nostra esperienza posso dire che l’aumento è di ben oltre 18 euro, basti pensare ai rincari dei servizi pubblici come per esempio l’energia. È per questo che abbiamo lavorato intensamente tentando di far quadrare, nonostante tutto, il nostro bilancio. Il risultato ottenuto è quello sperato, ovvero non aumenteremo i costi che devono sostenere le famiglie e le nostre rette rimarranno invariate, sia per il nido che per la scuola dell'infanzia. Riteniamo fondamentale trovare ogni strada possibile per non andare a pesare ulteriormente sulle famiglie che, attualmente, stanno affrontando un aumento dei costi anche nella loro vita quotidiana, in famiglia e a casa - continua il presidente - non è stato facile e non so per quanto potremo garantire questa costanza, perché la questione è generale e va trattata anche a livello istituzionale. Le scuole paritarie oggi prestano il loro servizio a circa il 70% dei bambini della provincia, una peculiarità trevigiana ma anche veneta che va tutelata e sostenuta. Noi cercheremo di fare del nostro meglio per assicurare la stabilità economica pur garantendo sempre migliori servizi».