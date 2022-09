Centro di Medicina: «Mancano medici e infermieri anche nel privato»

Oltre duecento presenti, sabato 17 settembre, all'inaugurazione del nuovo Centro di Medicina di Oderzo, clinica ambulatoriale, con servizio di poliambulatorio, punto prelievi, radiologia e medicina del lavoro. Il gruppo, nato 40 anni fa nella Marca, oggi conta 40 sedi nelle sette province venete.

Carenza di medici

Dopo il taglio del nastro si è parlato anche della carenza di medici in Veneto: «Servono più medici e infermieri per la nostra sanità, tanto nel pubblico che nel privato» ha detto con forza l'amministratore Vincenzo Papes insieme a Sonia Brescacin. Se da un lato infatti sono grandi le attese per il nuovo Pnrr, senza un cambio di marcia incisivo a livello ministeriale il rischio oggettivo è quello di creare belle e complete strutture sia pubbliche che private ma di non avere specialisti che vi lavorano all’interno. Noi nel nostro grido di allarme ci rivolgiamo alla Regione perché è l’ente per noi più vicino e a fronte dell’impegno che viene già profuso sui vari tavoli di lavoro con il Ministero chiediamo che si faccia più del massimo per sopperire alla carenza di medici e infermieri. La situazione che stiamo vivendo come privati è critica.- ha detto Vincenzo Papes -. Le nostre strutture sono capillari e di facile accesso da parte dei pazienti, attrezzate con le migliori diagnostiche e dotate di apparecchiature sia per la riabilitazione sia per la chirurgia - continua Papes - ma se non ci sarà una inversione di rotta in pochi anni sarà difficile far trovare medici specialisti anche a pagamento». Papes ha poi continuato: «Noi come Centro di medicina investiamo nella sanità privata e da vent’anni non dividiamo utili tra i soci per continuare a dotare le strutture di tecnologie e apparecchiature all’avanguardia. Ma se non riusciamo a saturare questo gap sul personale medico e sanitario sarà difficile anche per noi mantenere gli standard di qualità e di velocità di risposta che ci caratterizza. Bisogna intervenire e bisogna farlo velocemente e con forza».

La Presidente della V Commissione sanità Sonia Brescacin ha evidenziato che sono difficoltà condivise dal pubblico: «Garantiamo che come Regione siamo impegnati in prima fila non solo perché i medici siano adeguatamente preparati ma anche sufficienti a garantire i servizi territoriali. Sulla carenza dei medici una risposta importante sta arrivando da Pnrr ed è arrivata con le azioni di contrasto alla pandemia. E’ evidente che ci vorrà ancora del tempo perché la situazione si stabilizzi - ed ha proseguito -. Sulla carenza di infermieri va sottolineato come le nostre richieste le abbiamo fatte, e l'assessore Lanzarin sia stata veloce nel richiederne una quota maggiore. Si passa purtroppo da una programmazione nazionale che non dà sufficienti risposte. Su questo garantisco però che siamo in trincea e portiamo avanti con forza le istanze».

La nuova sede

A distanza di 16 anni dalla apertura della prima sede, in piazzale Europa, il Centro di medicina Oderzo cambia volto e si consolida come realtà sanitaria di riferimento per l’opitergino mottense. La nuova sede, direttore sanitario Dottor Ferruccio Mazzanti, si differenza dalla precedente non solo per la posizione, la maggiore disponibilità di parcheggio e la maggiore metratura interna (1.000 metri quadrati, 18 ambulatori), ma per la funzionalità degli spazi, l’innovazione delle apparecchiature e il concept green della nuova location. Tra le novità, che vanno a potenziare un Poliambulatorio specialistico con all’interno 30 branche, un Punto prelievi con Servizio Covid-19 attivo cinque giorni su sette, dal martedì al sabato e un ambulatorio chirurgico per interventi cosiddetti “minori”. Inoltre, viene creato un nuovo Servizio di Radiologia, con tavolo telecomandato digitale di nuova generazione per RX, oltre a mammografo digitale 3D con tomosintesi per la diagnosi precoce del tumore al seno. Entrambe le apparecchiature saranno operative dal mese di ottobre. Sono attivi presso la sede i servizi di ecografia internistica, gli ecografi ginecologici per la diagnosi precoce dei tumori della cervice uterina e quelli per la diagnosi prenatale oltre alle apparecchiature per la mappatura dei nevi, e quindi effettuare la diagnosi precoce di melanoma. Infine, nella nuova sede viene inglobato il Servizio di Medicina del Lavoro, potenziato recentemente con l’acquisizione della Medil, storica realtà legata ad Igiene e Medicina del lavoro, punto di riferimento per oltre un migliaio di aziende del trevigiano e del veneziano, in molti casi supportate anche per il welfare sanitario aziendale.

A salutare e visitare la nuova struttura in mattinata, prima dell’inizio della cerimonia, è stata anche il sindaco di Oderzo, Maria Scardellato, impegnata poi in un evento sportivo cittadino. «E’ una nuova realtà che apre sul territorio di Oderzo al servizio dei cittadini che bene si integra con le strutture pubbliche già presenti. Un punto di riferimento per la prevenzione che dopo 16 anni si rilancia e investe per dare servizi più efficienti e completi alla popolazione. Per questo ci congratuliamo con la proprietà e diamo il benvenuto al personale sanitario e amministrativo che vi lavorerà».

Madrina della cerimonia è stata l’Associazione Sportiva Dilettantistica per la Promozione della Danza “L’ETOILE” presieduta da Elisa Parisi e Vania Zorz, società che vanta un vivaio di giovani davvero eccezionale. L’inaugurazione della nuova sede di Oderzo ha posto al centro un servizio fondamentale per la comunità come il Servizio di Analisi di Laboratorio. Il nuovo punto prelievi, attivo dal martedì al sabato dalle 7.30 alle 9.30 con e senza prenotazione, integrato dal Servizio Covid point che effettua tamponi e test sierologici, è supportato da un Laboratorio Analisi che effettua esami chimico-clinici, ematologici, immunometrici, microbiologici, di biologia molecolare sul sangue e su altri liquidi biologici, test in vitro per le allergie, le intolleranze alimentari e le patologie autoimmuni. È possibile anche effettuare una serie di check-up, pacchetti di esami mirati al controllo dello stato di salute generale o alla prevenzione di determinate patologie (Info e prenotazioni: Tel. 0422 207095 E-mail oderzo@centrodimedicina.com).