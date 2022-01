Centro di medicina, mille tamponi a settimana: potenziato il Covid point

Accettazione al piano terra della clinica ambulatoriale e tamponi nel Covid point esterno, collegato da un percorso pedonale protetto. Questa la soluzione studiata da Centro di medicina di Villorba ed avviata in via sperimentale per rendere più facile la fase di testing ma soprattutto per potenziare un servizio che già funzionava solo su prenotazione. Sono infatti già circa un migliaio i tamponi che la sede effettua ogni settimana, con una prevalenza di tamponi molecolari Pcr dettata dall’incremento sensibile dei riscontri positivi.

Il commento

«Abbiamo potenziato il servizio con un Covid point esterno per andare incontro alle esigenze della popolazione, che ci chiede sempre più posti liberi. In quest’ottica contiamo di andare anche a supporto dei servizi della Ulss per fronteggiare questa difficile situazione legata alla recrudescenza dei contagi - spiega l'amministratore delegato, Vincenzo Papes - la modalità più snella consente di accedere al servizio test di screening Covid 19 anche senza prenotazione, recandosi di persona e senza telefonare. Dovesse continuare questa forte pressione amplieremo il servizio con la stessa modalità anche nelle altre nostre sedi trevigiane».

Come funziona

Il nuovo servizio si potrà effettuare dalle ore 13 alle 18 senza prenotazione recandosi al piano terra del Centro di medicina di viale della Repubblica si procede con l’accettazione e si viene inviati presso il Covid Point esterno per effettuare il tampone screening Covid-19. Le tariffe restano invariate: 15 euro i tamponi antigenici rapidi, 70 euro i tamponi molecolari. Nel caso del tampone antigenico l’esito è in 15 minuti, trascorsi i quali si riceve via sms il green pass. Effettuando un tampone molecolare Pcr, si riceverà l’esito entro la giornata seguente.