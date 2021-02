Centro anziani "Sartor", Santa Messa di inizio Quaresima per gli ospiti

Sono terminate questa settimana le vaccinazioni anti-Covid al centro servizi "Domenico Sartor" di Castelfranco Veneto. Grazie al lavoro di medici e infermieri della struttura, in collaborazione con la task force dell’Ulss 2, sono state fatte circa 550 vaccinazioni tra ospiti e personale.

Sempre in questi giorni, in un’apposita postazione della "Stanza degli abbracci" sono iniziate le visite anche per gli ospiti allettati, per i quali sinora non era stato possibile organizzare un contatto fisico con i propri familiari. E per l’inizio della Quaresima, Don Dionisio ha celebrato una messa, sempre da una speciale postazione dedicata nella Stanza degli Abbracci. Il tutto, ovviamente, sempre nel rispetto delle normative anti-Covid. «Speriamo di avviarci ormai verso la fine di questo incubo - commentano il presidente e la direttrice del Centro Sartor, Maurizio Trento ed Elisabetta Barbato - Dobbiamo ringraziare davvero il personale per l’adesione così alta, si tratta davvero di una grande dimostrazione di responsabilità nei confronti degli ospiti.

E non possiamo che ringraziare l’Ulss 2 per la collaborazione e puntualità. Siamo felici perché da questa settimana, anche gli ospiti allettati potranno godere del contatto fisico dei propri cari, grazie alla "Stanza degli abbracci". Mai come in questo periodo è necessario creare rete sociale, supporto, aiuto anche ai parenti perché la pandemia ha reso tutti più fragili e vulnerabili. Ecco perchè il Centro Servizi alla Persona Domenico Sartor, ha scelto di mettersi ancora una volta al servizio del territorio continuando a dare la propria offerta di assistenza e cura a rette invariate, come nei tre precedenti esercizi, decisione confermata dal Cda. Cercheremo di non far gravare sugli ospiti e le loro famiglie il peso della pandemia».