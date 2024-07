Carenza di personale al centro trasfusionale e materno-infantile, l'Ulss 2: «Servizi garantiti»

Il sindacato Fp Cgil Treviso torna a denunciare una forte carenza di personale nel servizio trasfusionale e nell'assistenza materno-infantile dell'Ulss 2 Marca trevigiana: «Diversi reparti sono in sofferenza - spiega Sara Tommasin di Fp Cgil Treviso - pensiamo innanzitutto alla figura dei tecnici di laboratorio: al Servizio di Medicina Trasfusionale, solo nel presidio di Treviso mancano almeno 6 tecnici mentre a Castelfranco, in pochi anni, si è passati da 14 a 5. Una fuga importante del personale in questi ultimi anni, che pesa sui pochi rimasti, costretti a correre tra i presidi per coprire i turni. Non va meglio nei restanti laboratori dell’azienda, dove mancano altri 12 tecnici. Tutto ciò a fronte dell'arrivo previsto di sole 4 figure.

Non da meno la carenza, ormai cronica, di ostetriche: attualmente siamo a -18 solo a Treviso, tanto è vero che sta slittando il trasferimento nella nuova Cittadella di tutto il dipartimento materno infantile. E anche la carenza di Oss segna un -18. Stiamo parlando - continua Tommasin - di figure che si trovano ancora sul mercato ma, mentre nel caso dei tecnici ci sono le autorizzazioni ma la graduatoria è finita, per le ostetriche da tempo non ci sono richieste extra turnover, cioè oltre i pensionamenti. Quindi è il solito teatrino: se ci sono posti autorizzati, non c'è il concorso, se c'è il concorso, non ci sono le autorizzazioni e quando per miracolo ci sono concorso e autorizzazioni, ecco che si sfora il tetto di spesa. Insomma, ancora una volta manca un servizio sanitario regionale pubblico che sappia rispondere alle richieste di salute dei cittadini. Quello che chiediamo come Fp Cgil Treviso è che la Regione faccia la sua parte - chiude Tommasin - da una parte spingendo Azienda Zero a fare concorsi in tempi celeri, dall'altro a farsi portavoce alla Conferenza Stato-Regioni per togliere i tetti di spesa, cercando di utilizzare politiche incentivanti per i propri operatori che sempre più spesso decidono di andarsene, sia in ambito di benessere organizzativo che di risorse economiche, visto che la nostra Regione è ancora una delle poche in Italia che da 10 anni non eroga le Rar (risorse aggiuntive regionali) ai lavoratori della sanità. In caso contrario il mancato arrivo di personale sarà l’ulteriore scusa per privatizzare interi servizi».

La replica

La replica del direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, non si è fatta attendere: «Ciclicamente la Cgil cerca di creare allarmismo e alimentare la polemica su temi di cui è al corrente da tempo. Prima di tutto tengo a precisare che né il servizio trasfusionale né l’assistenza materno-infantile sono minimamente a rischio e continueranno la loro attività anche nei mesi estivi. Detto questo la carenza di personale è innegabile - prosegue Benazzi - ma per le infermiere le graduatorie sono esaurite e, al momento, non ci resta che aspettare le nuove assunzioni previste per il mese di novembre. Sui tecnici di laboratorio non c'è purtroppo una graduatoria che ci aiuti nelle assunzioni ma abbiamo chiesto allo Iov (Istituto Oncologico Veneto) di poter chiedere un aiuto ai loro tecnici di laboratorio e siamo in attesa di una loro risposta. Per le ostetriche - prosegue Benazzi - abbiamo già inviato 8 telegrammi per altrettante assunzioni a tempo determinato mentre per gli operatori socio-sanitari il tema è sempre quello dell'alta richiesta nelle case di riposo a cui non possiamo togliere forza lavoro. Con il nuovo concorso previsto tra ottobre e novembre puntiamo ad assumere anche noi nuovi Oss».