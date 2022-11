Ulss 2, nuovo hub al Bhr: «Servirà per tutte le vaccinazioni, non solo Covid»

L'Ulss 2 sta continuando a lavorare in questi giorni all'organizzazione del nuovo centro vaccini in prossimità del Bhr Hotel lungo la Castellana. L'apertura è prevista non prima del mese di dicembre perché l'azienda sanitaria ha in mente un progetto ben preciso, anticipato in queste ore dal direttore generale, Francesco Benazzi.

«Ci stiamo organizzando perché vorremmo che il nuovo hub non fosse solo un Cvp (centro di vaccinazione dedicato esclusivamente alle vaccinazioni anti-Covid) ma un centro dedicato a tutte le vaccinazioni in modo da usarlo tutto l'anno. Dobbiamo capire quali interventi fare all'interno della struttura, insieme all'Ufficio tecnico dopodiché speriamo di poter aprire il nuovo hub a partire da dicembre». Al Bhr sarà somministrata anche la quarta dose di vaccino anti-Covid che finora ha registrato un'adesione molto bassa nella Marca: «Solo il 40% degli Over 80 si è vaccinato - aggiunge Benazzi - Normale da un lato visto che le restrizioni si sono allentate, ma l'appello a tutti i cittadini è quello di vaccinarsi in vista dell'inverno perché così saremo protetti da nuove varianti e dall'influenza stagionale che, nei mesi invernali, tornerà a intensificarsi».