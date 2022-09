Covid, centro vaccini spostato dall'ex Maber a Quinto di Treviso

Nuovo centro vaccini da inizio novembre in provincia di Treviso: l'Ulss 2 lascerà l'ex Maber di Villorba aprendo un nuovo hub a Quinto di Treviso che diventerà così il riferimento per le vaccinazioni dei residenti nel capoluogo e comuni limitrofi.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la convenzione tra Ulss 2 e l'imprenditore Bruno Zago, proprietario dell'ex Maber, è giunta al termine in queste settimane. L'azienda sanitaria ha individuato come nuovo hub un'ala del Centro Leonardo, un'ex palestra a pochi metri dal Bhr Hotel di Quinto, lungo la Castellana. Il trasferimento avverrà a fine ottobre con l'apertura dell'hub vaccinale prevista per i primi giorni di novembre. A differenza dell'ex Maber, l'Ulss 2 dovrà pagare l'affitto della nuova struttura ma punta a risparmiare sulle bollette, decisamente più contenute rispetto all'enorme struttura di Villorba con i suoi 6mila metri quadrati di superficie, insostenibile nei mesi invernali. Il Gruppo Basso è il proprietario della palestra di Quinto (1450 metri quadrati di superficie) scelta dall'Ulss 2 per le vaccinazioni. In questi giorni è in corso la trattiva sul prezzo dell'affitto. Una volta definito dovrà arrivare il via libera dalla Regione con il marchio di idoneità, fondamentale per l'apertura del nuovo hub. Due però i problemi all'orizzonte per la nuova struttura: la vicinanza alla Castellana rischia di mandare in tilt la viabilità nei mesi invernali, come successo per il Covid point della Dogana a Treviso. Il secondo problema, infine, potrebbe essere rappresentato dal numero di parcheggi del nuovo hub, molto inferirore rispetto all'ex Maber.