Cerletti, 880mila euro per il campus di Piavon: «Scuola riqualificata»

Il nuovo anno scolastico per studentesse e studenti dell'Istituto Cerletti di Piavon è iniziato con i lavori di riqualificazione e adeguamento antincendio completati, per un valore complessivo di 880.100 euro (di cui 700mila con fondi Pnrr e 158mila della Provincia) stanziati in virtù dell’aumento dei costi di produzione, e 22.100 dal decreto ministeriale 1111/19.

A dare il via ufficiale all'inaugurazione Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso, Maria Scardellato, sindaco del Comune di Oderzo, Gianantonio Da Re, europarlamentare, Barbara Sardella, dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, Mariagrazia Morgan, dirigente scolastica dell'Istituto Cerletti, Bruno Donato, docente coordinatore dell'Istituto, Alessandro Righi, consigliere provinciale delegato all'edilizia scolastica. Insieme a loro, anche due sindaci ex studenti del Cerletti, Gianluca De Stefani, sindaco del Comune di San Stino di Livenza, ed Emanuele Crosato, sindaco del Comune di Cessalto, che hanno raccontato le loro esperienze di studio e crescita al Cerletti. A prendere parte all'evento anche la squadra di ingegneri e tecnici della Provincia che hanno seguito i lavori, la ditta Lasa Fratelli Nata Srl esecutrice delle opere di manutenzione straordinaria, insieme alle imprese subappaltatrici Ballarin Davide, FBF Impianti Srl, mentre per l'adeguamento antincendio la ditta Izc Costruzioni generali S.r.l che ha svolto i lavori e il direttore lavori ing. Fiorenzo Carniel.

I lavori

A seguire i saluti istituzionali, un tour guidato con studentesse e studenti, che hanno mostrato alle autorità le attività didattiche nel giardino delle rose, nell'area dedicata all'apicoltura e nel vigneto. Infine, una dimostrazione di chimica nel laboratorio interno, con la studentessa Donatella La Cara, premiata in questi mesi con una borsa di studio per i risultati conseguiti. La sede scolastica del Cerletti, realizzata nel 1972 in unico stralcio, è situata in via Maggiore a Piavon, frazione di Oderzo, e ospita oltre 300 studentesse e studenti. I lavori di miglioramento e manutenzione straordinaria hanno riguardato l'installazione di nuove grondaie, l'impermeabilizzazione del tetto, la sostituzione di vecchi serramenti, vetrate ed avvolgibili esterni, la predisposizione di nuovi portoni scorrevoli con uscite di sicurezza, il rifacimento dei bagni, l'installazione di un nuovo impianto fognario per le acque nere e di una nuova vasca per lo scarico dei prodotti derivanti da analisi del laboratorio di chimica. Inoltre, sono state ritinteggiate le facciate e i portici esterni, installato un nuovo corrimano in acciaio inox per la scala di sicurezza, svolte opere di adeguamento antincedio e di miglioramento dell'impianto di allarme.

I commenti

«Grande emozione oggi per l'avvio del nuovo anno scolastico con le studentesse e gli studenti dell'Istituto Cerletti di Piavon - le parole di Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso - sede scolastica che abbiamo interamente riqualificato per 880.100 euro grazie allo straordinario lavoro di squadra tra la Provincia e le ditte Lasa, I.Z.C., l'ingegner Carniel, Davide Ballarin e FBF impianti Srll, installando nuovi serramenti, nuovi servizi igienico-sanitari, impermeabilizzando il tetto e adeguamento il sistema antincendio, nonché predisponendo un impianto fognario ad hoc per il Cerletti che, con i laboratori di chimica e biologia, necessita di soluzioni specifiche. Gli interventi al Cerletti rientrano nell'ampio programma di opere da oltre 100 milioni di euro che la Provincia sta realizzando in tutto il territorio: nelle prossime settimane gli eventi di condivisione e inaugurazione con gli istituti e in particolare con gli studenti continueranno interessando tutti i poli del territorio, Castelfranco, Montebelluna, Vittorio Veneto e Treviso. Il nostro impegno è sempre rivolto a garantire soluzioni migliori per il benessere delle comunità scolastiche. Oggi un grazie speciale al Cerletti, per i valori di genuinità e amore per il territorio trasmessi, per lo spirito di collaborazione e la grande passione dimostrata da tutti, studentesse, studenti, dirigente scolastica, docenti e collaboratori».

«Ringrazio la Provincia di Treviso per il costante impegno nel miglioramento delle scuole del territorio e l'attenzione dedicata al nostro Comune, Oderzo - commenta Maria Scardellato, sindaco del Comune di Oderzo - quando c'è sinergia e collaborazione reciproca si portano sempre a casa i risultati, sempre nell'ottica di migliorare il benessere e il percorso formativo degli studenti: ora lavoriamo insieme per i prossimi interventi».

«Una grande soddisfazione poter iniziare l'anno scolastico con la Provincia, tutte le autorità locali e con i nostri ragazzi, per noi è motivo di orgoglio – le parole di Mariagrazia Morgan, dirigente scolastica del Cerletti, e del docente coordinatore Bruno Donato - ringraziamo la Provincia per i lavori svolti, necessari per modernizzare la sede di Piavon e garantire a tutti gli studenti un rientro in aula ancora migliore».

«Inaugurare nuove opere che migliorano le nostre strutture didattiche ci rende sempre orgogliosi - ha aggiunto Barbara Sardella, dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale – la puntualità e la prontezza della Provincia nell'intercettare i bisogni del territorio e dare risposte alla comunità è sempre straordinaria: ringrazio il presidente Marcon per la costante capacità di programmazione e visione futura nella costruzione di scuole nuove, palestre, ristrutturazioni, trovando nuovi spazi, il tutto per la qualità della vita degli studenti, del corpo docente e del personale, oltre che della comunità. Un grazie anche alla dirigente Morgan e a tutti i docenti, collaboratori del Cerletti per il grande spirito di accoglienza e professionalità».

«Oggi è per me un onore prendere parte a questa inaugurazione, in cui la Provincia dimostra ancora una volta una grande capacità di amministrazione nell'intercettare i fondi Pnrr europei per il miglioramento delle scuole superiori - conclude l'europarlamentare Gianantonio Da Re - ringrazio dunque il presidente Marcon per il piano di investimenti da oltre 100 milioni a beneficio di tutto il territorio della Provincia di Treviso, con cui si stanno efficientando e ottimizzando tutte le strutture del patrimonio immobiliare scolastico come non era mai stato fatto prima».