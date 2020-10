Studente del Cerletti positivo al Covid, tamponi rapidi in classe per i compagni

La Seconda B del Cerletti di Conegliano è la prima classe della provincia di Treviso a essere sottoposta ai tamponi rapidi direttamente in aula. I controlli si sono resi necessari dopo che uno studente dell'istituto, nel weekend, ha iniziato ad avere i primi sintomi legati al virus.

Subito isolato a casa, il tampone ha dato esito positivo. Necessario dunque sottoporre allo screening tutti i compagni di classe con il nuovo sistema presentato venerdì 2 ottobre dal Governatore Luca Zaia. Il responsabile Covid dell'Ulss 2 si è messo in contatto con l'istituto di Conegliano. Se sarà trovato qualche altro studente positivo verrà subito messo in quarantena mentre i ragazzi negativi potranno continuare a seguire le lezioni in classe. Lunedì 5 ottobre il direttore dell'Ulss 2, Francesco Benazzi ha fatto il punto della situazione sulla vicenda: «Stiamo lavorando anche per fornire tamponi rapidi anche a pediatri e medici di base. I cittadini possono stare tranquilli: abbiamo tutti i mezzi per isolare in tempo i casi positivi. Nei prossimi giorni partirà un nuovo punto drive-in vicino alla cooperativa Toniolo Conscio a Casale sul Sile. Dal 14 ottobre partiremo con i nuovi controlli andando a sgravare il punto tamponi di Treviso dove contiamo di avere sempre meno persone in coda».

Il bollettino di Azienda Zero

I dati diffusi nel bollettino di lunedì mattina, 5 ottobre, indicano 31 nuovi positivi in più rispetto a domenica nella Marca. Ampiamente superata, dunque, quota mille positivi (siamo a 1035 solo in provincia di Treviso). Le persone attualmente in isolamento domiciliare sono 1853 di cui 551 positivi. I pazienti ricoverati in area non critica al Ca' Foncello sono sempre 13 così come un solo paziente è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva a Treviso. Sono 14 invece le persone ricoverate nell'ospedale di comunità di Vittorio Veneto.