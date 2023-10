Cestini pubblici strapieni: «Rifiuti in strada tutto il giorno, nessuno è passato a raccoglierli»

Treviso ha vinto pochi giorni fa il prestigioso Green Leaf Award, venendo nominata la città più "verde" d'Europa sotto i 100mila abitanti. I residenti lamentano però un problema di decoro inerente alla raccolta rifiuti nei nuovi cestini pubblici presenti in città.

In Via Isola di Mezzo, lunedì 9 ottobre, il cestino per la raccolta del secco non riciclabile è stato riempito all'inverosimile con ogni tipo di rifiuti: sacchi della spesa pieni lasciati per terra, cartoni della pizza e altri rifiuti appoggiati, in equilibrio precario, sopra il cestino già pieno all'interno. Uno dei residenti della zona ha immortalato la scena lunedì mattina: rientrato a casa la sera, ha trovato il cestino nelle stesse condizioni e ha voluto segnalare il disservizio lamentando la mancata raccolta rifiuti da parte di Contarina. Un caso che non sarebbe isolato.