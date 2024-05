Chiara Ferragni scaricata dall'agenzia trevigiana Community

Tra Chiara Ferragni e "Community", l'agenzia di comunicazione trevigiana ingaggiata per superare la crisi di immagine post Balocco, le cose non hanno funzionato. Stando a quanto riporta Il Gazzettino, le due parti avrebbero troncato: l'imprenditrice non sarebbe più tra i clienti della agenzia fondata dall'imprenditore Auro Palomba, che ne è anche l'attuale Ceo.

Community faceva parte della task force incaricata dall'imprenditrice digitale per affrontare lo scandalo legato alle vendite del pandoro Balocco, che vede la vede indagata per truffa aggravata. Secondo quanto riferisce il giornale però sembra che l'influencer non abbia seguito la strategia d'azione studiata dall'agenzia per riabilitarla. Proprio per questo l'incarico sarebbe saltato. Intanto la posizione di Ferragni si è complicata ulteriormente: il tribunale di Torino ha certificato l'operazione Balocco come "pratica commerciale scorretta", accogliendo il ricorso presentato dai consumatori.