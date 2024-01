Caso Balocco, Ferragni affida la comunicazione a un'agenzia trevigiana

Chiara Ferragni cerca di arginare l'emorragia di followers e consensi che sta continuando a colpire i suoi social dopo il "caso Balocco". L'influencer più discussa d'Italia ha deciso di affidarsi a Community, società di comunicazione trevigiana, con sedi a Milano e Roma, entrata a far parte in questi giorni di una vera e propria task force di specialisti che sta aiutando Chiara con i managing partner della società Marco Rubino e Roberto Patriarca.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il Ceo di Community, Auro Palomba, è molto conosciuto nel settore,per aver già gestito e difeso la reputazione di importanti famiglie imprenditoriali italiane e di grandi gruppi internazionali. In oltre vent'anni di attività, Community ha sviluppato un'esperienza unica nel gestire alcuni casi di comunicazione di crisi come i crac Parmalat e Cirio, il dopo Calciopoli al fianco della Juventus, ma anche Barilla, Ponte Morandi, Ilva, l'Ospedale San Raffaele e Standard & Poor's. Il ritorno su Instagram di Chiara Ferragni nei giorni scorsi è stato seguito proprio dall'agenzia trevigiana, scegliendo toni pacati e costruttivi nella speranza di far riacquistare credibilità e followers all'imprenditrice 36enne iscritta nel registro degli indagati con l'ipotesi di truffa per il caso dei pandori Balocco venduti per beneficenza. Ferragni era poi stata protagonista anche del caso delle uova di Pasqua legate ai Bambini delle Fate, l'associazione castellana di Franco e Andrea Antonello. Franco Antonello era subito intervenuto per confermare che la donazione solidale di Dolci Preziosi fosse slegata dall'iniziativa delle uova che avevano Chiara Ferragni come testimonial, sottolineando però come l'influencer abbia donato spontaneamente 40mila euro a sostegno dell'associazione di Castelfranco Veneto oltre al milione di euro arrivato nelle scorse ore a sostegno dell'Ospedale Regina Margherita di Torino.