E' la piccola Chiara la prima nata dell'anno nella Marca trevigiana. La neonata, nata alle 0.53 all'ospedale Ca' Foncello di Treviso e che pesa 2,8 kg, è la gioia della 39enne mamma Laura Meneghin. Una gioia tutta in rosa che segue anche l'ultimo parto dell'anno, arrivato sempre a Treviso ieri alle 23.46 con la piccola Gaia di 3,420 kg. Un bimbo, Gioele (4,770 kg), ha invece visto la luce alle ore 9.53.

I punti nascite di Oderzo e Montebelluna non registrano invece nuove nascite in questa prima mattinata dell'anno, mentre a Conegliano il primo nato alle 4.39 è Filippo (3,245 kg) per la gioia di mamma Luana, mentre alle 10.12 è nato Evan, seguito poco dopo anche da un altro maschietto. A Castelfranco Veneto, invece, il primo nato alle 4.50 è un maschio di 4,180 kg da mamma macedone, seguito poi alle 9 da un altro maschio da mamma ghanese.